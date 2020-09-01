"Время отпускных путешествий закончилось". Думпис назвал новый фактор риска Covid-19

Время отпускных путешествий закончилось. Сейчас актуализируется следующий большой фактор риска - вузы", - написал Думпис, отметив, что речь идет именно о высших учебных заведениях.

"Надеюсь, по возможности они продолжат дистанционное обучение. Общительная жизнь студентов оказалась важной причиной трансмиссии вируса во многих странах", - добавил эксперт.

Atvaļinājumu ceļojumu laiks beidzas. Tagad aktualizēsies nākošais lielais riska faktors-augstskolas (ne tik daudz parastās skolas). Ceru, ka tās pēc iespējas turpinās attālināto apmācību. Saviesīgā studentu dzīve ir izrādījies būtisks vīrusa transmisijas cēlonis daudzās valstīs. — Uga Dumpis (@udumpis) September 1, 2020

Как сообщал RUS TVNET, за прошедшие сутки в Латвии сделан 2101 тест на Covid-19, выявлено восемь новых случаев заболевания.

Согласно данным SPKC, четверо инфицированных вернулись из-за границы - из России, Греции, Украины и Беларуси. Еще три человека являются контактными лицами ранее заболевших, а пути заражения еще одного человека выясняются.

За прошедшие сутки выздоровели 10 человек, в целом количество выздоровевших составляет 1163 человека.

Констатированные за прошедшие сутки восемь новых случаев Covid-19 зарегистрированы в Риге, Елгаве, Олайнском и Адажском краях, свидетельствуют данные SPKC.

Три новых случая Covid-19 зарегистрированы в Олайнском крае, два - в Риге, один - в Елгаве. Случаи заражения зафиксированы также в Адажском крае.

Таким образом, в Риге число больных Covid-19 увеличилось до 65, в Олайнском крае - до шести. В остальных самоуправлениях, где зарегистрированы новые случаи заболевания, их число не превышает пяти случаев.

Трое из больных Covid-19, зарегистрированных за прошедшие сутки, входят в возрастную группу от 60 до 69 лет, двое - от 50 до 59 лет, по одному - в возрастные группы от 20 до 29, от 30 до 39 и от 40 до 49 лет.

В Гулбенском крае за прошедшие сутки выздоровели семь человек. По одному случаю выздоровления зафиксировано в Вентспилсе, Яунпилсе и Апском крае. В перечисленных самоуправлениях больше нет инфицированных.