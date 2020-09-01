Партия "Новое Согласие" оспорила результаты внеочередных выборов в Рижскую думу

Лидер "Нового Согласия" Янис Кузин подал в ЦИК заявление, в котором указал, что решение Рижской городской избирательной комиссии об утверждении результатов внеочередных выборов Рижской думы, по его мнению, является незаконным и должно быть отменено.

"Новое Согласие" считает, что обнаруженные во время выборов непроштампованные конверты оказали существенное влияние на результаты выборов как в отношении проведших в думу партий, так и в отношении прошедших в думу кандидатов в депутаты.

Кузин подчеркивает, что этот факт является ограничением воли избирателей. Кроме того, он указывает на то, что некоторые избиратели не смогли проголосовать по месту жительства, несмотря на то, что подали соответствующую заявку.

Принимая во внимание все вышесказанное, Кузин в заявлении требует отменить решение Рижской городской избирательной комиссии об утверждении результатов внеочередных выборов Рижской думы, аннулировать результаты выборов на 97-м и 144-м участках, где были обнаружены непроштампованные конверты, а также провести голосование на этих участках заново.

Партия также требует пересчета голосов на всех избирательных участках в Риге, после чего, по результатам пересчета и с учетом серьезности, характера и количества нарушений, возможно, объявить в Риге новые внеочередные выборы.

Партия "Новое Согласие" не преодолела 5-процентный барьер, необходимый для попадания в Рижскую думу, получив поддержку 1,7% избирателей.

Как сообщалось, на двух избирательных участках, расположенных в Пушкинском лицее и Рижской классической гимназии, обнаружено более 600 непроштампованных конвертов для голосования, которые были признаны недействительными.