Задержаны все 25 подозреваемых по делу о взрыве в Бейруте

Ранее власти арестовали 21 подозреваемого, но во вторник, 1 сентября, старший следственный судья Фади Саван выдал ордера на арест еще четырех подозреваемых после их допроса, сообщил источник.

Взрывы в Бейруте

4 августа в порту Бейрута вспыхнул пожар, за которым сначала прогремел сильный взрыв, после чего последовал ряд маленьких хлопков, а через полминуты грянул мощнейший взрыв, который сопровождался очень сильной взрывной волной.

По нынешним данным, в результате взрыва погибли 158 человек, еще около 6000 получили ранения. Взрывная волна вызвала в Бейруте очень масштабные разрушения, и оставила 300 000 человек без домов.

По словам президента Ливана Мишеля Ауна, в порту на воздух взлетели годами хранившиеся на складе 2750 тонн нитрата аммония.