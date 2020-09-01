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Селина Ванцане, председатель общества округи Тейки

Задержаны все 25 подозреваемых по делу о взрыве в Бейруте

Взрыв в Бейруте

ФОТО: STR / AFP

Все 25 подозреваемых были арестованы по делу о взрыве 4 августа в столице Ливана Бейруте, сообщает LETA со ссылкой на агентство AFP во вторник, 1 сентября.

Ранее власти арестовали 21 подозреваемого, но во вторник, 1 сентября, старший следственный судья Фади Саван выдал ордера на арест еще четырех подозреваемых после их допроса, сообщил источник.

Среди них - начальник управления военной разведки порта, майор Службы национальной безопасности и двое сотрудников Общей службы безопасности.

Галерея: взрыв в Бейруте

Взрывы в Бейруте

4 августа в порту Бейрута вспыхнул пожар, за которым сначала прогремел сильный взрыв, после чего последовал ряд маленьких хлопков, а через полминуты грянул мощнейший взрыв, который сопровождался очень сильной взрывной волной.

По нынешним данным, в результате взрыва погибли 158 человек, еще около 6000 получили ранения. Взрывная волна вызвала в Бейруте очень масштабные разрушения, и оставила 300 000 человек без домов.

По словам президента Ливана Мишеля Ауна, в порту на воздух взлетели годами хранившиеся на складе 2750 тонн нитрата аммония.

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