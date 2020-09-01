Вт, 1.09.2020
Как бы то ни было, это наши соседние страны, поэтому их мнение имеет для нас значение. Хотя в свете последних поспешных шагов, к сожалению, все меньше и меньше. И это прискорбно констатировать. Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси
Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси
  • RUS TVNET
  • Новости
  • В природном парке Австралии поймали огромного крокодила

В природном парке Австралии поймали огромного крокодила

Пойманный крокодил

ФОТО: AP/Scanpix

По данным CNN, в Северной Австралии 28 августа в природном парке на берегу реки Флора, в популярном среди туристов месте, был пойман крокодил длиной 4,4 метра и весом около 350 килограммов, сообщает портал Apollo.

Схваченный зверь - самый крупный из пойманных крокодилов в этом районе за последние несколько лет. Огромная рептилия была доставлена ​​на крокодиловую ферму и, вероятно, будет использоваться для разведения.

Гребнистые крокодилы - самый крупный вид крокодилов и самые большие из ныне живущих рептилий в мире.

Взрослые самцы достигают семи метров в длину и могут весить более 998 килограммов. Крупные плотоядные животные обычно обитают в соленых водах у побережья.

По данным правительства штата, в дикой природе на севере страны живут около 100 000 гребнистых крокодилов. Они относятся к классу охраняемых животных.

Однако крокодилов, которые представляют опасность для людей удаляют с территории с помощью ловушек и гарпунов. Ежегодно отлавливается более 250 таких крокодилов. Их перемещают на крокодиловые фермы или уничтожают.

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ
Back