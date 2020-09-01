В природном парке Австралии поймали огромного крокодила

По данным CNN, в Северной Австралии 28 августа в природном парке на берегу реки Флора, в популярном среди туристов месте, был пойман крокодил длиной 4,4 метра и весом около 350 килограммов, сообщает портал Apollo.
Схваченный зверь - самый крупный из пойманных крокодилов в этом районе за последние несколько лет. Огромная рептилия была доставлена на крокодиловую ферму и, вероятно, будет использоваться для разведения.
Гребнистые крокодилы - самый крупный вид крокодилов и самые большие из ныне живущих рептилий в мире.
Взрослые самцы достигают семи метров в длину и могут весить более 998 килограммов. Крупные плотоядные животные обычно обитают в соленых водах у побережья.
По данным правительства штата, в дикой природе на севере страны живут около 100 000 гребнистых крокодилов. Они относятся к классу охраняемых животных.
Однако крокодилов, которые представляют опасность для людей удаляют с территории с помощью ловушек и гарпунов. Ежегодно отлавливается более 250 таких крокодилов. Их перемещают на крокодиловые фермы или уничтожают.
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