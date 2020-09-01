В природном парке Австралии поймали огромного крокодила

Схваченный зверь - самый крупный из пойманных крокодилов в этом районе за последние несколько лет. Огромная рептилия была доставлена ​​на крокодиловую ферму и, вероятно, будет использоваться для разведения.

Гребнистые крокодилы - самый крупный вид крокодилов и самые большие из ныне живущих рептилий в мире.

Взрослые самцы достигают семи метров в длину и могут весить более 998 килограммов. Крупные плотоядные животные обычно обитают в соленых водах у побережья.

По данным правительства штата, в дикой природе на севере страны живут около 100 000 гребнистых крокодилов. Они относятся к классу охраняемых животных.

Однако крокодилов, которые представляют опасность для людей удаляют с территории с помощью ловушек и гарпунов. Ежегодно отлавливается более 250 таких крокодилов. Их перемещают на крокодиловые фермы или уничтожают.