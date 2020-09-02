Госконтроль: проведенные МВД в связи с Covid-19 закупки не были прозрачными

Государственное агентство обеспечения, Государственная полиция, Государственная пожарно-спасательная служба, Государственная пограничная охрана, информационный центр МВД и Управление по делам гражданства и миграции были среди учреждений, уполномоченных Кабинетом министров во время чрезвычайного положения не применять требования закона о государственных закупках к закупкам, необходимым в связи со вспышкой Covid-19.

Необходимые финансовые ресурсы учреждения могли запрашивать из программы государственного бюджета "Средства для непредвиденных случаев".

Аудиторы отметили, что закупка средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств в МВД осуществлялась на начальном этапе чрезвычайного положения, после чего эти обязанности взяло на себя Министерство обороны. На эти цели органы МВД потратили 258 036 евро из предусмотренных 474 025 евро.

Несмотря на то, что порядок закупки средств защиты во время кризиса Covid-19 был облегчен, Государственный контроль указал, что процессы "упрощенных закупок" также должны документироваться и должна проводиться оценка лучшего предложения, которую можно отследить.

В ходе ревизии не было констатировано, что МВД и подчиненные ему учреждения установили специальные процедуры и критерии оценки предложений в ходе закупок для ограничения распространения Covid-19.

Также было установлено, что процесс оценки предложений в проверяемых учреждениях - Государственном агентстве обеспечения и Государственной полиции - документировался лишь частично.

"Все решения, принятые в процессе закупки средств индивидуальной защиты, невозможно отследить, а процесс закупок в целом нельзя считать прозрачным", - заключил Госконтроль.