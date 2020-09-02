В магазине Maxima X в Олайне еще три случая Covid-19. SPKC обратился к посетителям

Новые случаи были выявлены в результате эпидемиологического расследования первого случая, о котором сообщалось ранее.

Всего с этим магазином связано четыре случая заболевания Covid-19.

Сообщается, что 29 августа в магазине была проведена полная дезинфекция и к работе привлечена новая команда сотрудников.

Несмотря на то, что посетители магазина входят в группу низкого риска, SPKC призывает тех, кто посетил его в период с 24 по 29 августа, наблюдать за своим состоянием здоровья. При появлении симптомов болезней дыхательных путей необходимо связаться с семейным врачом и пройти тест на Covid-19.

SPKC напоминает, что у всех есть право на оплаченный государством тест на Covid-19 - даже в том случае, если нет симптомов заболевания. Для прохождения тестирования важно записаться заранее, позвонив на номер 8303: в рабочие дни с 8:00 - 20:00, по субботам с 9:00-15:00 и по воскресеньям с 9:00-12:00.

Напомним, первый случай Covid-19 у работника магазина Maxima X на улице Земгалес, 53, был подтвержден 29 августа.