Что ответил Кремль на заявление Германии об отравлении Навального "Новичком"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сформулировал позицию Кремля, отвечая на вопросы журналистов об отравлении оппозиционера Алексея Навального. Главные пункты - пока Германия не начнет делиться информацией, расследование в России не продвинется, отвечать на заявление Ангелы Меркель Владимир Путин не будет.

Накануне Песков и МИД России уже комментировали заявление властей Германии о том, что в лаборатории бундесвера пришли к однозначному выводу об отравлении Навального боевым нервно-паралитическим веществом - ядом из группы "Новичок".

Канцлер Ангела Меркель выступила перед прессой и объявила о том, что Алексей Навальный стал жертвой покушения. "Мы ожидаем, что правительство России даст объяснения в связи с этим случаем, - сказала она. - Сейчас возникают вопросы с очень тяжелыми последствиями, на которые может и обязано дать ответ только российское правительство".

Намек на тяжелые последствия был услышан на бирже - рубль и котировки акций обвалились. Что же в четверг ответил на это представитель Кремля?

Во-первых, если федеральный канцлер делает такие заявления, значит, имеются какие-то существенные результаты исследований специалистов, сказал Песков и снова дал понять, что запросы российской генпрокуратуры о состоянии Навального и результатах анализов остались без ответов.

"Не зная, что это за результаты, мы не можем давать оценку, - сказал Песков. - Мы надеемся, что удастся установить причины произошедшего, мы в этом заинтересованы, мы этого хотим, и для этого нам нужна информация из Германии. Информации из Германии мы пока не имеем".

"Мы вчера услышали из Берлина, что однозначно установлено отравляющее вещество, более того, было заявлено, что это боевое химическое отравляющее вещество нервно-паралитического действия, - пояснил он. - Если это так, то для наших доследственных проверочных действий, которые выполняют наши следователи, необходимо знать, что же выявили, что же установили наши германские коллеги".

Во-вторых, в Кремле не считают необходимым, чтобы Путин выступил с аналогичным обращением к прессе, как это сделала Меркель. "Не видим каких-либо поводов для каких-то особых заявлений главы нашего государства", - сообщил пресс-секретарь президента.

В-третьих, даже телефонного разговора Путина с Меркель после ее жесткого заявления об отравлении Навального не планируется, сказал Песков: "Пока контактов между президентом и канцлером не было. Пока в ближайшее время каких-либо согласованных контактов также нет".

В-четвертых, Кремль не волнуют разговоры о возможных санкциях за отравление Навального, которые могут коснуться газопровода "Северный поток-2". Глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген уже заявил, что Германия должна "ответить на единственном понятном Путину языке - это торговля газом".

В-пятых, МВД России продолжает доследственную проверку, а для возбуждения уголовного дела опять же нужно больше информации из Германии, которую, по словам Пескова, немцы не дают, а все анализы, сделанные Навальному в России, не позволили российским врачам и токсикологам выявить какие-либо отравляющие вещества.

В-шестых, власти России, по мнению Пескова, пока никто не обвиняет в причастности к отравлению Навального. "Я бы аккуратно говорил насчет обвинения российского государства, - сказал он. - Все-таки обвинений нет, и нет никакого повода для обвинений российского государства".

В-седьмых, остается вопрос, кому было выгодно отравление главного российского оппозиционера. У Пескова нет ответа на этот вопрос. Он так и сказал: "Я не могу вам ответить на вопрос, кому могло бы быть выгодно отравление этого человека. Не думаю вообще, что кому-то это могло быть выгодно. Если просто трезво смотреть на происходящее".