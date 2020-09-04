Спасибо должникам: Rīgas namu pārvaldnieks грозит не подключать отопление всему дому

Такое уведомление получили многие дома в Риге. В нем жителей призывают быть ответственными и оплатить долг за теплоэнергию и коммунальные услуги, в противном случае - отопления осенью не ждите. Хотя со стороны компании такие действия понятны, жертвами станут абсолютно все жители дома, включая тех, кто честно и вовремя оплачивает все свои счета. То есть, компания решила наказать всех одинаково.

Если общая задолженность дома превышает 1000 евро, Rīgas namu pārvaldnieks этой осенью не будет торопиться подключать отопление.

Передача Degpunktā рассмотрела конкретную ситуацию в доме по адресу - улица Яунциема гатве, 167.

Для оплаты услуг Rīgas siltums компания Rīgas namu pārvaldnieks предложила жильцам дома два варианта - либо решить этот вопрос с представителями Rīgas siltums без посредничества Rīgas namu pārvaldnieks, либо погасить долг из сбережений дома, которые предназначались для ремонта дома.

Законны ли такие действия домуправления и всем жителям скоро придется расстаться с частью накопленной суммы, или же домуправление должно самостоятельно решать ситуацию с теми жильцами, которые стали причиной долгов? На этот вопрос журналисту Degpunktā ответила представитель Департамента жилищной политики Минэкономики Карина Труханова.

"Владельцы в сотрудничестве с управляющим домом и поставщиком тепла могут обсудить конкретные сроки, до которых долг может быть погашен. С точки зрения правового регулирования это должно соответствовать сроку, в течение которого управляющий может взыскать эту сумму.

И владельцам, и домуправлению важно помнить об основных обязанностях домуправления. Во-первых, своевременно информировать собственников квартир о действиях или бездействии других собственников квартир, которые могут напрямую затронуть интересы других собственников квартир. Долги - прямой пример", - пояснила заместитель директора Департамента жилищной политики Министерства экономики Карина Труханова.

Представитель Rīgas namu pārvaldnieks Кристс Лейшкалнс отмечает, что лучший вариант действий на данный момент - использовать сэкономленные средства для покрытия долгов дома.

Домуправление сразу же проинформирует жителей дома о поступлении платежей от должников, и они появятся в отчете о доходах и расходах дома.

Видео: Сюжет Degpunktā на латышском языке