В Instagram Томми Кэша наконец появилось приличное фото. Самое время познакомиться поближе

Скоро... У нас с президентом была встреча,

- подписал Томми фото.

Пока многие эстонцы гадают, что же музыкант обсуждал с президентом, мы предлагаем вам немного познакомиться с нашим знаменитым "соседом".

Это фото приличное? А что тогда он обычно выкладывает в своем Instagram'е?

Пожалуй, стоит отметить, что Instagram Томми точно можно охарактеризовать словом "эпатажный". Однако некоторые пользователи Сети отмечают, что аккаунт музыканта - "стильный".

В общем, лучше один раз показать.

Возможно, неподготовленный зритель будет шокирован, однако поклонники и фанаты Томми уже давно привыкли к "странностям" артиста.

Стоит только глянуть несколько клипов музыканта:

Немного о самом Томми

Томми Кэш, чье настоящее имя Томас Таммеметс - эстонский музыкант, работающий в жанрах рэпа и хип-хопа. Парень активно гастролирует по Европе и России, сотрудничает с Little Big и успевает работать над студийными альбомами. К слову, музыкальный стиль критики называют "цыганским шиком".

Музыкант родился 18 ноября 1991 года в Таллине и вместе с родителями жил в небольшом районе, расположенном на полуострове Колпи.

В семье отец разговаривал на русском языке, а мать - на эстонском. Благодаря этому будущий певец с детства смог познакомиться с обеими культурами и знает оба языка.

Музыка

Парень все свое школьное время интересовался рэпом. После того, как он окончил среднюю школу, Томми начал выступать на подтанцовке у местных рэперов и популярных певцов. Вскоре после этого - появляться перед публикой, участвовать в баттлах и сочинять свои тексты.

В 2013 году изменил настоящее имя на псевдоним Томми Кэш, а В 2014 году, собрав коллектив единомышленников, Томми записал дебютный альбом EUROZ DOLLAZ YENIZ.

В это же время, параллельно гастролируя, при участии Ильи Прусикина (Little Big) был снят видеоклип на композицию GIVE ME YOUR MONEY.

В том же году вместе с музыкантами Little Big Томми снялся в комедийном интернет-шоу American Russians и ездил с гастролями по Эстонии и нескольким городам Европы.

Личная жизнь

У СМИ практически нет информации о личной жизни Томми, он предпочитает не распространяться о ней. Тем не менее, согласно словам многочисленных поклонников, музыкант встречался с собственным менеджером по имени Анна, которая также жила в Таллине и помогала выпустить дебютный релиз.

Некоторое время ходили слухи, что его избранницей является Катя Кищук, экс-вокалистка Serebro. Но эта информация не подтвердилась.