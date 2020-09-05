Пять лет назад мир потрясло фото погибшего мальчика-мигранта. Изменилось ли что-то с тех пор?

Изменилась ли ситуация с тех пор? Стало ли меньше жертв среди мигрантов? И что происходит с теми, у кого получается добраться?

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В этом году Алану Курди исполнилось бы семь лет. Его отец единственный из всей семьи выжил в катастрофе, унесшей жизни его двоих детей и жены. Сегодня он пытается построить новую жизнь. У него родился еще один сын, которого он тоже назвал Аланом.

"Я назвал его в честь его погибшего брата, чтобы помнить о сыне. Бог послал мне ребенка, похожего на Алана, с таким же характером. Мне каждый день не терпится прийти домой, чтобы его увидеть. Это подарок бога", - рассказывает он.

Отец Алана - координатор НКО Kurdi Foundation, которая занимается сбором денег на помощь мигрантам. После гибели его сына подобные организации активизировались. В прошлом году Средиземное море начал патрулировать спасательный корабль "Алан Курди", который спонсирует немецкая организация.

"Дело не в том, что мы, Европейский союз, не можем справиться с этой проблемой с финансовой точки зрения. У нас достаточно средств, чтобы добиться перемен, чтобы помочь этим людям, чтобы заботиться о них. Но мы этого не делаем. Это наш выбор, и это то, что раздражает меня больше всего", - говорит капитан "Алана Курди" Софи Вейденвилль.

По некоторым оценкам, со дня смерти Алана Курди в море погибли 17 тысяч мигрантов. Если с января по август 2015 года в пути погибли 3030 человек, то с начала нынешнего года - 554, оценивают в Международной организации по миграции (МОМ).

Тем не менее люди по-прежнему гибнут в Средиземном море, пытаясь добраться до Европы. С помощью статистики мы попытались понять, какие меры приняли страны ЕС за пять лет, прошедших с пика мигрантского кризиса - и были ли эти меры эффективными.

Тонущие лодки

В 2015 году в Средиземном море очень часто тонули лодки с мигрантами.

Самым смертоносным месяцем был апрель, когда в подобных происшествиях погибли около 1500 человек. Около 800 из них стали жертвами одной катастрофы, когда у берегов Ливии перевернулась переполненная людьми лодка.

С начала нынешнего года, по оценкам МОМ, в море погибли 554 человека. Большинство смертей (395) произошло в центральном Средиземноморье: погибшие отправлялись на север с берегов Туниса и Ливии.

Из этого числа, говорят в организации, 71 человек погиб в восточной части региона, и 83 - в западной. Где погибли еще пятеро, пока непонятно.

BBC

В 2019 году Евросоюз приостановил патрулирование Средиземноморья спасательными лодками. Это решение было принято после того, как некоторые страны ЕС предположили, что эти меры могут подстегивать нелегальную миграцию.