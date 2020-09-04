Начальника Госпогранохраны Пуятса освобидили, но ему запретили выполнять должностные обязанности

Адвокат Пуятса Алла Юраша подтвердила агентству LETA, что он был задержан в пятницу утром, однако сейчас уже освобожден.

К Пуятсу применен статус подозреваемого в невыполнении обязанностей государственного должностного лица, которое привело к серьезным последствиям. Инкриминируемое Пуятсу нарушение закона связано со строительством защитных полос на латвийско-российской границе.

Защита Пуятса предполагает, что его задержание может быть связано с делом, в котором уже фигурирует предшественник Пуятса в должности Нормунд Гарбарс.

Адвокат также сообщила, что у Пуятса был проведен обыск, однако не уточнила, по какому адресу. Юраша подчеркнула, что во время обыска ничего существенного изъято не было.

"Решение о признании [Пуятса] подозреваемым непонятно", - подчеркнула адвокат.

Сам Пуятс возмущен задержанием и подозрениями в свой адрес, заявляя, что он всю жизнь работал на благо государства. Пуятс считает, что произошедшее было сделано намеренно, чтобы дискредитировать его, сообщила Юраша, добавив, что мера пресечения в виде запрета на выполнение должностных обязанностей будет оспорена.

Пресс-секретарь Государственной пограничной охраны Кристина Петерсоне сообщила агентству ЛЕТА, что в пятницу сотрудники IDB прибыли в штаб Государственной пограничной охраны в Риге, на ул. Рудольфа. Петерсоне не ответила на вопрос о том, проводились ли какие-либо следственные действия, поскольку такую информацию может предоставить только IDB.

Как сообщалось, в прошлом году IDB задерживало также бывшего начальника Государственной пограничной охраны Нормунда Гарбарса. Он был задержан в связи с делом о возможных нарушениях закона в процессе строительства, которое проводилось в рамках договоров о постройке инфраструктуры на границе Латвии и России и обустройстве границы между Латвией и Белоруссией.

В делопроизводстве IDB находится несколько уголовных процессов, связанных с обустройством восточной границы, сбор доказательств по этим объемным и сложными процессам еще продолжается.