Начальника Госпогранохраны Пуятса освобидили, но ему запретили выполнять должностные обязанности

Бюро внутренней безопасности (IDB) освободило задержанного ранее начальника Государственной пограничной охраны Гунтиса Пуятса, однако, применив меру пресечения, запретило ему выполнять должностные обязанности, выяснило агентство LETA.
Адвокат Пуятса Алла Юраша подтвердила агентству LETA, что он был задержан в пятницу утром, однако сейчас уже освобожден.
К Пуятсу применен статус подозреваемого в невыполнении обязанностей государственного должностного лица, которое привело к серьезным последствиям. Инкриминируемое Пуятсу нарушение закона связано со строительством защитных полос на латвийско-российской границе.
Защита Пуятса предполагает, что его задержание может быть связано с делом, в котором уже фигурирует предшественник Пуятса в должности Нормунд Гарбарс.
Адвокат также сообщила, что у Пуятса был проведен обыск, однако не уточнила, по какому адресу. Юраша подчеркнула, что во время обыска ничего существенного изъято не было.
"Решение о признании [Пуятса] подозреваемым непонятно", - подчеркнула адвокат.
Сам Пуятс возмущен задержанием и подозрениями в свой адрес, заявляя, что он всю жизнь работал на благо государства. Пуятс считает, что произошедшее было сделано намеренно, чтобы дискредитировать его, сообщила Юраша, добавив, что мера пресечения в виде запрета на выполнение должностных обязанностей будет оспорена.
Пресс-секретарь Государственной пограничной охраны Кристина Петерсоне сообщила агентству ЛЕТА, что в пятницу сотрудники IDB прибыли в штаб Государственной пограничной охраны в Риге, на ул. Рудольфа. Петерсоне не ответила на вопрос о том, проводились ли какие-либо следственные действия, поскольку такую информацию может предоставить только IDB.
Как сообщалось, в прошлом году IDB задерживало также бывшего начальника Государственной пограничной охраны Нормунда Гарбарса. Он был задержан в связи с делом о возможных нарушениях закона в процессе строительства, которое проводилось в рамках договоров о постройке инфраструктуры на границе Латвии и России и обустройстве границы между Латвией и Белоруссией.
В делопроизводстве IDB находится несколько уголовных процессов, связанных с обустройством восточной границы, сбор доказательств по этим объемным и сложными процессам еще продолжается.
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