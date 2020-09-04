Россия ввела санкции против Порошенко

Правительство России расширило список лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

В списке есть бывший украинский президент Петр Порошенко.

В ноябре 2018 года Москва ввела специальные экономические меры в отношении более трех сотен физических и 68 юридических лиц из Украины. Список позже расширялся, в него вошли многие высокопоставленные политики. Ограничительные меры предусматривали блокировку безналичных денежных средств и имущества на территории России, а также запрет на вывод капитала за пределы страны.

Это решение стало ответом на недружественные действия Киева. Украина ввела санкции против после вхождения Крыма в состав России и неоднократно расширяла перечень ограничений.