Эксперт: в Латвии обитает до 70 медведей

Количество медведей в Латвии растет, хотя точных данных об их численности нет. Увеличивается и количество сообщений людей об увиденных ими медведях.

Большинство животных населяют территории и в Латвии, и в одной из соседних стран - Эстонии и России.

Как сообщили в Управлении охраны природы, растет и ущерб, который медведи причиняют пчеловодам. Если в 2018 году поступило восемь заявлений о разоренных пасеках, то в этом году до конца августа - уже 32.

Как отмечает эксперт, в связи с восстановлением популяции медведей важно своевременно найти решения для ситуаций, которые широко исследованы и описаны в регионах, где медведи уже длительное время обитают в созданной и поддерживаемой человеком среде. Ущерб для пчеловодства является лишь одной из таких ситуаций.

Сложнее сформировать положительное отношение к медведям в обществе, а также создать надежную систему предотвращения опасных ситуаций, информируя людей о правильном поведении, которое не провоцирует хищников на агрессию.

Если в лесу случилось столкнуться с медведем или медвежатами, не рекомендуется к ним приближаться. Медведю нельзя смотреть в глаза, потому что он воспримет это как агрессию. Нужно постараться по возможности быстро покинуть место встречи, но не бежать, а тихо отступать назад.