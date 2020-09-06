В ближайшие месяцы мы многое узнаем о том, какую именно форму примет грядущее глобальное восстановление экономики. Вопреки энтузиазму на фондовых рынках, вокруг Covid-19 сохраняется ситуация полной неопределённости. И поэтому вне зависимости от дальнейшего течения пандемии, общемировая борьба с вирусом будет, скорее всего, ещё очень долгое время влиять на рост экономики, занятость и политику.

Начнём с хороших новостей, которые в принципе возможны. В оптимистическом сценарии регуляторы до конца года одобрят как минимум две основные вакцины первого поколения от Covid-19. Благодаря экстраординарной поддержке государства в виде регулирования и финансирования, производство этих вакцин начнётся даже до завершения клинических испытаний на людях.

Решив, что вакцины эффективны, биотехнологические фирмы будут иметь к концу 2020 года уже около 200 миллионов готовых доз и потенциал для увеличения их производства до нескольких миллиардов. Дистрибуция вакцин сама по себе станет колоссальным делом, в том числе и потому, что общество надо будет убедить: быстро допущенная к производству вакцина – безопасна.

В случае удачи уже к концу 2021 года граждане богатых стран, желающие вакцинироваться, смогут получить вакцину.

В Китае к этому времени будет вакцинировано практически всё население. А спустя пару лет будет вакцинирована и основная масса мирового населения, в том числе жители развивающихся стран.

Такой сценарий выглядит правдоподобно, но его реализация далеко не гарантирована. Коронавирус может оказаться более устойчивым, чем ожидается, или же выяснится, что вакцины первого поколения эффективны лишь в течение короткого времени, а их негативные побочные последствия сильнее, чем предполагалось.

Но даже в этом случае к постепенной нормализации экономических условий может привести улучшение протоколов тестирования, разработка более эффективного антивирусного лечения, а также более активное соблюдение обществом и (хотелось бы надеяться) политиками поведенческих рекомендаций. Стоит напомнить, что ужасающая пандемия гриппа в 1918-1920 годах, убившая как минимум 50 миллионов человек во всём мире (большинство из них во время той самой второй волны, которой мы сегодня так опасаемся в связи с Covid-19), со временем пошла на спад и исчезла без какой-либо вакцины.

Впрочем, в более пессимистичном сценарии ещё до того, как закончится этот кризис, могут начаться другие, например, резкое усиление американо-китайских торговых противоречий; атака кибертеррористов или даже кибервойна; природные катастрофы, связанные с климатом; или же крупное землетрясение.

Кроме того, даже оптимистический сценарий не обязательно предполагает быстрый возврат к доходам на уровне конца 2019 года.

Могут потребоваться годы, чтобы экономический подъём после пандемии (если он вообще начнётся) позволил добиться восстановления экономики после глубокой рецессии: в соответствии с современным определением, это означает вернуться к существовавшему ранее уровню подушевых доходов.

Хотя пандемия подчеркнула огромную проблему неравенства в развитых странах, бедные страны сегодня страдают намного больше. По всей видимости, многие развивающиеся страны будут бороться с Covid-19 ещё много лет, и для них весьма реальна угроза потерянного десятилетия в развитии. Лишь у немногих правительств есть возможность оказывать чрезвычайную помощь из бюджета в масштабах, сравнимых с масштабами помощи в США, Европе и Японии. Длительная рецессия в странах с низкими доходами, скорее всего, приведет к эпидемии долговых и инфляционных кризисов.

Впрочем, на развитых странах кризис Covid-19 тоже может оставить глубокие шрамы, которые будут долго сохраняться.

Бизнес может начать осторожничать в вопросах инвестиций и найма сотрудников, беспокоясь по поводу возможных рецидивов болезни или начала новой пандемии, не говоря уже об огромной политической волатильности, усилившейся из-за нынешнего кризиса.

Хотя в развитых странах на первых порах может случиться "догоняющий" всплеск потребительских расходов, в долгосрочной перспективе потребители, скорее всего, начнут больше сберегать. В интересной статье, представленной на недавнем ежегодном симпозиуме в Джескон-Хоуле, её авторы, Джулиан Козловски, Лора Велдкэмп и Венки Венкатесваран, утверждают, что совокупные долгосрочные издержки пандемии для американской экономики, скорее всего, будут на порядок выше краткосрочных издержек, в том числе из-за сохранения чувства повышенной напряжённости у населения в течение долгого времени.

Их анализ (и я говорил об этом на симпозиуме) особенно убедителен в отношении потребителей.

Любой, у кого родители или дедушки с бабушками жили во время Великой депрессии 1930-х годов, знает, что этот страшный опыт на всю жизнь изменил их поведение.

Помимо прямого влияния на инвестиции и занятость, Covid-19 создаст долгосрочные издержки для производительности. К тому времени, когда пандемия закончится, поколение детей, особенно из домохозяйств с низкими доходами, фактически потеряет год школьного образования. А юные взрослые, которым сейчас сложно найти первую работу на всё ещё полумёртвом рынке труда, могут ожидать меньших заработков в будущем, чем они могли бы ожидать в ином случае.

Есть несколько светлых пятен. Пандемия спровоцировала коллапс цен на коммерческую недвижимость во многих городах, а это может поднять мощную волну нового строительства и инвестиций в пригородных зонах, а также в давно испытывающих трудности малых и средних городах.

Кроме того, бизнес, который избегал удалённой работы, сейчас начинает понимать, что у этого метода есть много преимуществ, при этом он позволяет нормально функционировать.

И хотя нам не стоит на это уверенно рассчитывать, но, тем не менее, пандемия может подстегнуть власти начать искать способы обеспечения всеобщего доступа к широкополосному интернету, а также улучшения доступа менее привилегированных детей к персональным компьютерам.

Глобальная экономика сейчас на развилке. Самая важная задача властей – попытаться уменьшить сохраняющуюся колоссальную неопределённость и одновременно продолжить оказывать чрезвычайную помощь наиболее пострадавшим людям и отраслям экономики. Впрочем, даже после того, как худшее будет позади, чувство неуверенности, созданное Covid-19, скорее всего, будет сохраняться в мировой экономике ещё долгое время.

Кеннет Рогофф – бывший главный экономист МВФ, сейчас профессор экономики и государственной политики в Гарвардском университете.

©Project Syndicate, 2020