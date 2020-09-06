В Эстонии и Литве продолжает расти заболеваемость Covid-19

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, 14-дневный показатель заболеваемости коронавирусом в Эстонии 6 сентября составил 17,1 случая на 100 000 населения, в Литве - 16, в Латвии - 4,8.

По данным Минздрава Эстонии, этот показатель даже выше - 18,36 случая на 100 000 населения. За минувшие сутки в Эстонии выявлено 25 положительных тестов на коронавирус.

В Литве за прошедшие сутки Covid-19 выявлен у 43 человек, сообщил Минздрав страны.

В Латвии за прошедшие сутки выявлены три новых случая заболевания.