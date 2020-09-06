Вс, 6.09.2020
В связи с восстановлением популяции медведей важно своевременно найти решения для ситуаций, которые широко исследованы и описаны в регионах, где медведи уже длительное время обитают в созданной и поддерживаемой человеком среде. Екабс Дзенис, руководитель отдела защиты диких видов Управления охраны природы
Екабс Дзенис, руководитель отдела защиты диких видов Управления охраны природы

В Эстонии и Литве продолжает расти заболеваемость Covid-19

ФОТО: Pixabay

Пока в Латвии заболеваемость Covid-19 по-прежнему остается самой низкий в Европе, в соседних Литве и Эстонии уже несколько недель продолжается ее значительный рост.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, 14-дневный показатель заболеваемости коронавирусом в Эстонии 6 сентября составил 17,1 случая на 100 000 населения, в Литве - 16, в Латвии - 4,8.

По данным Минздрава Эстонии, этот показатель даже выше - 18,36 случая на 100 000 населения. За минувшие сутки в Эстонии выявлено 25 положительных тестов на коронавирус.

В Литве за прошедшие сутки Covid-19 выявлен у 43 человек, сообщил Минздрав страны.

В Латвии за прошедшие сутки выявлены три новых случая заболевания.

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