Ученый предупреждает: пандемия коронавируса может продлиться до 2023 года

Профессор Хендрик Штрек, известный немецкий вирусолог, предсказал, что в мире будут происходить регулярные вспышки Covid-19 как минимум до 2023 года. Вирусолог руководил ответными мерами на пандемию в Хайнсберге, одном из наиболее пострадавших районов Германии. Он сказал: "Этот вирус не исчезает. Теперь он стал частью нашей повседневной жизни. Он будет здесь и через три года, и мы должны найти способ жить с этим".

Ученый сказал, что социальное дистанцирование по-прежнему будет наиболее эффективным способом сдерживания коронавируса в ближайшие годы. Он предсказал, что крупные вспышки будут вызваны событиями, cпособствующими "супер-распространению", такими как домашние вечеринки.

"Мы знаем, что социальное дистанцирование, избегание больших групп и закрытие лица могут иметь сильное влияние на инфекцию, - сказал он. - Это простые меры, которые могут помочь остановить распространение, если у вас высокий уровень инфекции".

Профессор Штрек добавил, что вакцина, "вероятно", будет найдена, но предупредил, что, возможно, она не будет произведена быстро. Он сказал: "Вакцина может быть ответом, но мы не знаем. Вероятно, у нас будет вакцина, но это может быть в следующем году или дольше".

Всемирная организация здравоохранения ранее заявляла, что надеется, что пандемия закончится через два года. Этот прогноз был основан на пандемии испанского гриппа 1918 года, на преодоление которой потребовалось два года. Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, грипп 1918 года унес жизни не менее 50 миллионов человек, в то время как Covid-19 на сегодняшний день стал причиной около 880 000 смертей.