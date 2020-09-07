Латвийские волейболисты впервые за 26 лет пробились на чемпионат Европы

Сборная Латвии выступала в отборочной группе D и в решающем матче обыграла Кипр со счётом 3:0 (25:15, 25:21, 25:23), гарантировав себе путёвку на ЧЕ-2021. Отметим, что этот матч латвийская сборная завершила без двух ведущих игроков - Хермана Эглескална и Дениса Петрова (травмы по ходу матча).

В последний раз латвийские волейболисты играли на чемпионате Европы в 1995 году.

Чемпионат Европы по волейболу 2021 года пройдёт в августе и сентября в Польше, Чехии, Финляндии и Эстонии. Помимо стран-хозяек в турнире примут участие восемь лучших сборных предыдущего первенства континента - Сербия, Словения, Франция, Россия, Италия, Украина, Германия и Бельгия.

Ещё 12 мест получат победители семи отборочных групп и пять лучших сборных, которые заняли в группах вторые места.

Фото: Латвийские волейболисты пробились на ЧЕ-2021