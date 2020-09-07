Видеозвонок из спальни с единорогом: Петравича ответила на критику эксперта по этикету

В апреле эксперт по этикету Айя Страутмане "Новостям TV3" критиковала выбранное Петравичей место для удаленной работы, указывая, что спальня - очень неподходящее место, чтобы знакомить с решениями правительства.

Петравича прокомментировала изданию Ieva данную ситуацию:

"Нигде не было сказано, что данное видео было с того времени, когда я находилась на карантине после того, когда у Артуса Кайминьша были позитивные анализы на вирус. Мне никто не оплачивает виллу с отдельной рабочей комнатой, дубовым столом и флагом за спиной! Будучи на карантине, изолировалась в комнате дочки и оттуда работала".

Незамеченными не остались и единороги на полке. "Дочка привезла единорогов с учебы в Эдинбурге - в Шотландии единорог - национальное животное", - рассказала министр.

Петравича рассказала, как воспринимает критику: "Лучшее оружие против ненависти - улыбка. Я дистанцируюсь от всего негатива. Есть люди, которым нужно пролить на кого-то свою желчь - так они чувствуют себя полными, и я это принимаю. Стараюсь вокруг себя держать позитивных людей и больше слушала и слушаю тех, кто мне говорит хорошее: "держись, мы с тобой" Мне иногда кажется, что близкие люди переживают направленную на меня критику сильнее, чем я сама".

Видео: Сюжет "Новостей TV3"