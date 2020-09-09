"У нас нет оружия. Наше оружие – мы сами". Обращение актеров белорусского театра

В августе генеральный директор старейшего белорусского драматического театра имени Янки Купалы (Купалосвкий театр) Павел Латушко публично осудил фальсификации на президентских выборах и чрезмерное насилие белорусских силовиков по отношению к протестующим. Министерство культуры Беларуси незамедлительно уволило Латушко. В знак солидарности артисты и работники театра также написали заявления на увольнение. 26 августа их заявления были удовлетворены, и театр остался без творческой группы. Позже артисты и работники театра выступили с обращением к мировой общественности.

Обращение сотрудников театра:

"Дорогие коллеги, актёры, режиссёры, художники и музыканты, сотрудники драматических и музыкальных театров, представители средств массовой информации, работники сферы искусства, общественные организации и культурные инициативы всего мира!

Купаловский театр (Беларусь, г. Минск) верит в солидарность, а также надеется на вашу поддержку.

Мы Купаловцы. Актёры и сотрудники Национального Академического театра имени Янки Купалы – первого и старейшего драматического театра Беларуси, которому в этом году исполняется 100 лет.

Мы Беларусы.

Наша страна переживает очень сложный период. Проведённые выборы прошли с грубыми нарушениями и подтверждёнными фактами фальсификации голосов. Власть вместо диалога, к которому призывает общественность, жёстко подавляет сопротивление несогласных.

В попытках мирно защитить свою жизнь и свободу, правду и справедливость погибают люди. Тысячи задержанных подвергаются беспрецедентному насилию. Десятки людей оказались пропавшими без вести.

Наш театр оказался в центре событий. И в данный момент находится в критической ситуации. Как и вся наша страна. Так сложилась история, что Купаловский театр часто становился местом, где вершилась судьба Беларуси. И в этот раз мы не остались в стороне.

Мы открыто выразили солидарность с беларуским народом.

Генеральный директор театра Павел Латушко поддержал нас и публично осудил фальсификацию прошедших президентских выборов и действия силовых структур, отвечавших за насильственный разгон мирных протестов. Реакция государства была незамедлительной – Министерство культуры Республики Беларусь приняло решение об увольнении Павла Латушко. В знак солидарности артисты и работники театра массово написали заявления на увольнение вслед за генеральным директором.

Мы считаем, что играть спектакли, выступать на сцене национального театра в такие времена – безнравственно и недопустимо.

На данный момент Павел Латушко является членом Координационного совета, созданного с целью мирной передачи власти. Ему поступают угрозы.

ФОТО: Из архива работников Купаловского театра

Новый директор театра был назначен без промедления. Тут же театр был закрыт по внезапно возникшей причине "санитарной обработки", а после работа и вовсе была остановлена приказом нового руководства. Уже несколько дней мы не можем попасть в здание театра. В это время внутри находятся правоохранительные органы, а

государственное телевидение выпускает унизительные репортажи в попытках очернить репутацию театра.

Представители действующей власти позволяют себе публично высказываться о нас в пренебрежительном тоне, называя нас фейками и предлагая уехать на заработки в Америку.

Мы не знаем нашей дальнейшей судьбы. На данный момент в стране происходят задержания и давление на людей, активно защищающих свои права.

Мы требуем:

Освободить всех политзаключенных и задержанных во время избирательной кампании и мирных акций, связанных с ней;

Расследовать все случаи насилия над протестующими и случайными людьми. Возбудить уголовные дела в отношении силовиков, которые злоупотребляли своими полномочиями;

Допустить представителей СМИ, адвокатов и медиков к тем, кто еще содержится в изоляторах;

Остановить давление на сотрудников, которые принимают участие в Мирных акциях протеста и высказывают свою гражданскую позицию;

Провести новые выборы президента с новым составом ЦИК и допуском независимых международных и национальных наблюдателей.

Мы обращаемся ко всем в надежде на поддержку и солидарность. Мы очень хотим сохранить Купаловский театр, наш дом.

Мы будем признательны за честное информационное освещение данных событий в СМИ и готовы оказать в этом содействие. Также будем благодарны любой помощи со стороны общественных организаций и коллег со всего мира – сейчас ваша поддержка для нас бесценна.

Мы всеми силами боремся за свою свободу.

У нас нет оружия. Наше оружие – мы сами.

Мир должен знать.

Жыве Беларусь. Жыве Купалаўскі. Жыве вечна."

Сотрудники театра после увольнения

В этом сентябре театр должен был начать свой 101-й театральный сезон. По информации официального веб-сайта театра, на данный момент все спектакли отменены.

Как рассказал RUS TVNET один из бывших артистов Купаловского театра:

"В театре сейчас не осталось труппы. В Министерстве культуры недавно заявили, что нужно подождать, успокоиться. Какими будут их дальнейшие действия, неизвестно".

Среди проблем, с которыми столкнулись работники театра после увольнения, не только потеря источника дохода - многие из них фактически потеряли жилье, которое арендовали у государства на время работы в театре.

Однако, простые белорусы оперативно предложили уволившимся помощь:

"Огромную помощь оказали неравнодушные люди. Без дома мы точно не останемся."

По словам сотрудника театра, актеры продолжают держаться вместе, и каждое воскресенье выходят на протестные марши:

"Каждый день люди сражаются, каждый день к ним приезжают, задерживают, снимают флаги, пугают, а они держат оборону.

В любом случае, лучшее, что мы могли сделать в этот юбилейный 100-й сезон, мы сделали. Мы остались верны себе и людям".

ФОТО: Из архива работников Купаловского театра

О Павле Латушко

Павел Латушко занимал пост посла Беларуси в Польше, был министром культуры, а до начала протестов работал генеральным директором Купаловского театра. После увольнения он стал членом президиума Координационного совета оппозиции. Эксперты, благодаря опыту Латушко в политике, часто называли его возможным участником потенциальных переговоров с Лукашенко о передаче власти и даже вероятным кандидатом на высшие государственные посты после ухода Лукашенко. 2 сентября Латушко выехал из Беларуси для участия в экономической конференции в Польше, после чего отправился в Вильнюс.

7 сентября в интервью информационному агентству ТАСС он заявил, что ему был поставлен

"ультиматум: покинуть страну или быть привлеченным к уголовной ответственности".

Тем не менее, в ближайшее время Латушко рассчитывает вернуться. "Надеюсь в ближайшее время вернуться в Беларусь. Для этого будут созданы международно-правовые и внутриполитические условия", - сказал политик.