Премьер-министр Беларуси испытал на себе российскую вакцину от коронавируса

По словам пресс-секретаря главы правительства Беларуси Александры Исаевой, "премьер-министр привился еще в четверг, после того как завершились переговоры с главой правительства России. Чувствует себя отлично".

О том, что белорусы в добровольном порядке примут участие в испытаниях разработанной в России вакцины от Covid-19, 24 августа договорились Александр Лукашенко и Владимир Путин. Во время переговоров Лукашенко с председателем правительства России Михаилом Мишустиным стало известно, что среди добровольцев окажется премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Ранее сообщалось, что российской вакциной от коронавирсуа привились одна из дочерей Путина и мэр Москвы Сергей Собянин.

Множество западных экспертов уже высказались о российской вакцине прохладно, упоминая, что масштаб и продолжительность клинических испытаний еще слишком малы, чтобы доказать ее эффективность и безопасность. Госсекретарь США Майк Помпео упомянул, что Россия и Китай поторопились вывести на рынок вакцины от коронавируса, руководствуясь не вопросами здравоохранения, а исключительно ради политического прорыва.