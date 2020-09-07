Кто такие "тихари"? На улицах Минска появились люди в штатском, вооруженные дубинками

В этом выпуске:

Утром в центре Минска была похищена Мария Колесникова. В силовых ведомствах Беларуси говорят, что не знают о ее задержании. Где она находится неизвестно.

Новая тактика разгона демонстрантов. Во время воскресного марша на улицах Минска появились люди в штатском и балаклавах, вооруженные дубинками. Что о них известно?

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На улицах Минска появились люди в штатском и балаклавах, вооруженные дубинками

Задержания в воскресенье на "Марше единства" в Минске и других городах Беларуси стали самыми массовыми и жесткими за последние недели. Людей на улицах преимущественно хватали люди в штатском без опознавательных знаков. При этом многие из них были вооружены дубинками.

Острая ситуация в одном из кафе

Чтобы спастись от людей в штатском с дубинками в руках, часть демонстрантов забежала в одно из минских кафе. Сотрудники кафе попытались спасти людей от задержания и закрыли дверь заведения. Через несколько минут появились люди в штатском, вооруженные дубинками. Они выбили стекло и ворвались внутрь.

"Люди начали убегать, мы закрыли дверь. Потом человек 15-20 подошли сюда и стали разбивать стекло. Забрали несколько человек", – рассказывает сотрудник кафе.

В понедельник к этому кафе в центре Минска с самого утра выстроилась очередь. Люди пришли поддержать работников и их бизнес.

"Я должна быть здесь. Хочу поддержат​ь ребят, и пусть так сделает каждый белорус, каждый минчанин", – говорит одна из посетительниц.

В итоге у сотрудников пострадавшего кафе значительно прибавилось работы: "Я уже вызвал двух людей на помощь, чтобы все было хорошо. Чтобы мы успевали справляться. Люди решили поддержать нас. То, что вчера произошло, – это был какой-то произвол".

Люди, пришедшие в кафе, вспоминают, как здесь развивались события в воскресенье.

– Представьте, неожиданно начинают бежать люди в масках с палками на людей и начинают бить по ногам, по нижней части тела. Ничего не предъявляя, ничего не спрашивая. Просто сбивать с ног и бить лежачего долго. Они хотят бить по ногам, ягодицам, чтобы люди не выходили.

– Здесь произошел хапун: кто-то начал убегать, один парень, за ним бежало двое. Били дубинкой вслед. Его словили, связали. Посадили и куда-то увезли. Всю жесть я наблюдал.

В белорусских Telegram-каналах сообщают, что взломом кафе и жесткими задержаниями руководил человек, очень похожий на начальника главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Николая Карпенкова.

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова не подтвердила и не опровергла участие Карпенкова, но заявила, что стекло выбили только после многочисленных просьб: "При попытке сотрудниками милиции задержать протестующих, они закрылись в кафе, фактически забаррикадировались. Их было менее 10 человек, сотрудники милиции сначала неоднократно просили открыть дверь, но дверь не открывали. После было принято решение о задержании этих граждан".

Спасаясь от силовиков, некоторые протестующие даже прыгали в реку. Как сообщают местные СМИ, спасателей, которые помогли участникам акции выбраться из воды, в итоге тоже задержали.

"За нарушение законодательства о массовых мероприятиях" 6 сентября силовики задержали 633 человека. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД.

Члены Координационного совета подадут заявление в Следственный комитет на действия сотрудников правоохранительных органов 6 сентября во время "Марша единства", говорится на сайте организации.

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