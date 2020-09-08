Заболели дети - осенняя простуда или Covid-19?

Разрешено ли ходить в школу и в каком случае нужно сделать тест на Covid-19? - эти вопросы задала передача Panorāma на канале LTV. У Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) нет одного правильного ответа, но делать тест только при наличии насморка и признаков простуды необязательно.

"Поднимите руку те, у кого уже заболели дети? Ну или хотя бы просто охрипли и с насморком сидят дома?" - этот пост многодетной матери Зане Гайсас в Twitter вызвал большой резонанс. Многие родители признаются, что после первой недели в школе у ​​детей начался насморк и кашель.

Выбор родителей, а также рекомендации школы в таких ситуациях очень разные

Мать, чьи дети учатся в средней школе Риги, поделилась, что записки от родителей во время Covid-19 там отменены. В школу приходить нельзя. Если в школе у детей появились признаки болезни, могут даже вызвать неотложную медицинскую помощь.

Никто не хочет снова работать удаленно, поэтому телефон семейного врача стал "горячим". Семейные врачи рекомендуют делать тест на Covid-19 детям, но это выбор каждого родителя.

У SPKC нет одного правильного ответа

Есть только рекомендации, которые можно интерпретировать по-своему, принимая во внимание насколько тяжелыми являются симптомы болезни, с кем контактировал ребенок, и выезжала ли семья за пределы Латвии.

"Насморк и кашель - не повод сразу бежать и сдавать анализы. Необходимо оценить риски", - сказала Рита Коротинская, эпидемиолог SPKC.

По словам эпидемиолога, дети реже болеют Covid-19, чем взрослые. Тесты доступны всем, но лучше спросить своего семейного врача, надо ли его делать, отмечает эпидемиолог.

Видео: Сюжет передачи Panorāma на латышском языке