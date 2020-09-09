Это была ее инициатива. Что известно о новой возможной избраннице Джонни Деппа - модели Софи Герман

Как и где возможные влюбленные познакомились?

Издание утверждает, что Джонни и Софи познакомились в феврале этого года в Лондоне. Согласно информации анонимных источников, 33-летняя Герман первая пошла на контакт с актером.

"Софи оставила свой номер телефона на клочке бумаги, просунув его между струн гитары Джонни. Так началось их общение. Им нравилось долго разговаривать друг с другом по телефону",

- приводит издание слова источника.

Слухи подогревает и то, что Джонни Деппа и Софи Герман несколько раз замечали вместе в одном из лондонских пятизвездочных отелей.

Кто же такая Софи Герман?

Стоит сразу отметить, что разница в возрасте пары - 24 года. Софи Герман 33 года, А Джонни - 57 лет!

В свою очередь, девушка является немецкой актрисой и моделью. Известность девушка получила в Англии после того, как приняла участие в реалити-шоу "Золотая молодежь Челси". Шоу повествует о жизни наследников обеспеченных лондонских семей. Ходили слухи, что во время работы над программой у Софи завязались романтически отношения с актером Фредериком Феррье. Однако подтверждений данной информации не было.

Если еще что-то говорить о личной жизни модели, то она ее не афиширует. В своих соцсетях Софи активно делится тем, как занимается спортом и путешествует. Пока на этом все.

Напомним, летом актер часто бывал в Англии в связи с рассмотрением его иска против издателя британского таблоида The Sun. Актер обвинил издание в публикации лживых сведений, полученных от его экс-супруги Эмбер Херд, которая обвинила Деппа в домашнем насилии в период их брака.