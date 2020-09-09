Светлану и Сергея Тихановских могут выдвинуть на Нобелевскую премию мира

"Я верю, это будет сильным сигналом, если ЕС номинирует Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея, который все еще находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира, чтобы отдать дань уважения всем белорусским задержанным в этот самый мирный момент в году", - написал Туск в Twitter.

Как сообщалось, согласно официальным результатам президентских выборов в Беларуси Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская - 10,1%, но оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными. Сейчас Тихановская с детьми находится в Литве, потому что из-за угроз в отношении ее мужа и детей она была вынуждена покинуть Беларусь.

Протесты против фальсификации результатов выборов в Беларуси продолжаются с 9 августа. Во время акций протеста несколько тысяч человек были задержаны, многие ранены.