Адвокат: Мария Колесникова стала подозреваемой по делу о попытке захвата власти

В уголовном деле, возбужденном белорусскими силовиками после создания КС, у Колесниковой статус подозреваемой. Другие члены совета проходили свидетелями по этому делу.

По словам адвоката, в настоящее время Колесникова находится в камере на шесть человек и "приходит в себя после событий на границе".

На сколько задержана Колесникова, пока неизвестно.

Напомним, дело возбуждено по статье "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь".

В заявлении белорусской прокуратуры было указано, что работа Координационного совета направлена на захват власти в стране. В свою очередь, представители совета неоднократно заявляли, что не претендуют на власть, а лишь хотят пересмотра результатов выборов президента.

Из семи членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции шестеро были или задержаны, или вывезены из страны, или покинули ее под давлением.

В понедельник, 7 сентября, Мария Колесникова была похищена в Минске. На следующий день ее задержали на границе Украины. Она была вынуждена порвать свой паспорт, чтобы не покидать страну, и какое-то время ее местонахождение было неизвестно.