Ср, 9.09.2020
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Адвокат: Мария Колесникова стала подозреваемой по делу о попытке захвата власти

Мария Колесникова

ФОТО: SCANPIX

Член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Мария Колесникова является подозреваемой по делу о попытке захвата власти. Как сообщает "Медуза" об этом заявила адвокат Людмила Казак, посетившая Колесникову в минском в СИЗО номер 1.

В уголовном деле, возбужденном белорусскими силовиками после создания КС, у Колесниковой статус подозреваемой. Другие члены совета проходили свидетелями по этому делу.

По словам адвоката, в настоящее время Колесникова находится в камере на шесть человек и "приходит в себя после событий на границе".

На сколько задержана Колесникова, пока неизвестно.

Напомним, дело возбуждено по статье "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь".

В заявлении белорусской прокуратуры было указано, что работа Координационного совета направлена на захват власти в стране. В свою очередь, представители совета неоднократно заявляли, что не претендуют на власть, а лишь хотят пересмотра результатов выборов президента.

Из семи членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции шестеро были или задержаны, или вывезены из страны, или покинули ее под давлением. 

В понедельник, 7 сентября, Мария Колесникова была похищена в Минске. На следующий день ее задержали на границе Украины. Она была вынуждена порвать свой паспорт, чтобы не покидать страну, и какое-то время ее местонахождение было неизвестно.

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