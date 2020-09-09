TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- Мария Колесникова нашлась в СИЗО, ее подозревают в попытке захвата власти в Беларуси. Задержан еще один оппозиционер - юрист Максим Знак. Протесты на улицах продолжаются.
- Светлана Тихановская обращается к россиянам, просит не доверять государственным СМИ, а Александр Лукашенко этим же СМИ объясняет свое появление с автоматом.
- В России штаб Алексея Навального презентует свою стратегию "Умного голосования", цель которого - не дать победить на местных выборах единороссам. Голосование пройдёт уже на этой неделе.
Все подробности - в новом выпуске!
Видео: ГЛАВНОЕ | 09.09.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.
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