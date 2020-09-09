Чт, 10.09.2020
Он был не слишком популярен, партия его была не очень успешной. Да, его разоблачения коррупции были неприятны, но не более того. Владимир Познер о Навальном
Владимир Познер о Навальном
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В России штаб Алексея Навального презентует свою стратегию "Умного голосования"

Алексей Навальный.

ФОТО: Sergei Fadeichev/Sergei Fadeichev/TASS

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:  

  • Мария Колесникова нашлась в СИЗО, ее подозревают в попытке захвата власти в Беларуси. Задержан еще один оппозиционер - юрист Максим Знак. Протесты на улицах продолжаются.
  • Светлана Тихановская обращается к россиянам, просит не доверять государственным СМИ, а Александр Лукашенко этим же СМИ объясняет свое появление с автоматом.
  • В России штаб Алексея Навального презентует свою стратегию "Умного голосования", цель которого - не дать победить на местных выборах единороссам. Голосование пройдёт уже на этой неделе.

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 09.09.2020

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 

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