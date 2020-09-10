Чт, 10.09.2020
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Антон Шастун стал ведущим нового шоу на ТНТ "Импровизация. Команды"

ФОТО: Пресс-фото

"Импровизация. Команды" - это первый соревновательный̆ проект, для команд, выступающих в жанре импровизационной̆ комедии. В каждом выпуске, ведущим которого выступает Антон Шастун, соревнуются по 2 команды. 

Их удачные шутки в раундах оценивает жюри: актеры шоу "Импровизация", стендап комики и другие артисты шоу бизнеса. В финале каждой игры побеждает та команда, которая набрала большее количество баллов. Премьера проекта "Импровизация. Команды" с 18 сентября в 20:00 на ТНТ.

Пилотный выпуск выложенный на официальном канале ТНТ в YouTube, посмотрело более 3-х миллионов человек. Получив мощнейшую положительную обратную связь и конструктивную критику от поклонников и набрав в составы команд лучших импровизаторов страны, создатели шоу решились на большой полноценный ТВ-сезон.

ФОТО: Пресс-фото

Антон Шастун, ведущий: "Для меня этот проект значит очень много! Приятно, что с появлением "Импровизации" на ТНТ, многие стали заниматься этим направлением в юморе. Надеюсь, после выхода нашего шоу, жанр станет еще популярнее. На самом деле я не люблю работать ведущим частных мероприятий, но телевизионное шоу — это совсем другое дело, там в качестве ведущего я себя чувствую максимально комфортно. Если говорить о том, чего стоит ожидать от шоу, так это новых лиц, талантливых импровизаторов из разных городов. У нас очень широкая география: от Минска и до Томска. На мой взгляд это будет очень смешное и максимально разнообразное шоу, где можно не только посмеяться, но и поболеть за команду из своего города. Очень жду, премьеры проекта "Импровизация. Команды" на ТНТ".

ФОТО: Пресс-фото

В первом сезоне в борьбу за чемпионство вступают сразу восемь команд, которые в режиме "плей-офф", на выбывание, определят победителя всего турнира. В четверть финале шоу "Трезвые" из Брянска попробуют справиться с "Кайфовыми" из Краснодара, "Лютые" тамбовчане встретятся с "Такими" томичами, "Тайные" петербуржцы дадут бой "Минским", а "Разные" из Москвы против с "Курских" из Курска. Оценивать выступление команд в премьерном выпуске будет актер шоу "Импровизация" Арсений Попов и стендап-комик Стас Старовойтов.

На то, чтобы полностью раскрыться в своей импровизации, у команд в запасе целых шесть раундов, которые будут отличаться по регламенту и количеству участников. Оценивают импровизацию два члена жюри, и за каждую удачную шутку они будут начислять той или иной команде по одному баллу. Причем происходить все будет в режиме реального времени. Не пропустите!

"Импровизация. Команды", премьера 18 сентября в 20:00 на ТНТ

ФОТО: Пресс-фото

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