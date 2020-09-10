Чт, 10.09.2020
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр
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Жителей Пурвциемса встревожили призывы эвакуироваться

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Сегодня утром, 10 сентября, жителей микрорайона Пурвциемс обеспокоила система тревоги с призывом эвакуироваться, о чем многие поспешили сообщить в социальных сетях.

Однако Государственная пожарно-спасательная служба сообщила, что конкретных вызовов в этот микрорайон пока не поступало - вероятно, сработала сигнализация или система оповещения определенного объекта. 

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