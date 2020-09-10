"Укус будет немного болезненным". В саду женщины завелся один из самых больших пауков Латвии

На снимке, конечно, можно видеть, почему такое название, так как сам паук полосатый - желто-черный, как брюхо осы, - рассказал мужчина. - Сам паук относительно безвреден. Хотя это и один из самых больших пауков в Латвии. И да, если мы возьмем его в руки, теоретически он может укусить. И укус будет немного болезненным".