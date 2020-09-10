Чт, 10.09.2020
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

"Укус будет немного болезненным". В саду женщины завелся один из самых больших пауков Латвии

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Один из самых больших пауков в Латвии обжился в саду зрительницы передачи Bez Tabu. В программе пояснили, что это редкий гость. 

Эксперт Латвийского музея природы Угис Питеранс объяснил, с кем встретилась женщина в своем саду.

"Изображенный на снимке паук очень интересный. Его называют пауком-осой.

На снимке, конечно, можно видеть, почему такое название, так как сам паук полосатый - желто-черный, как брюхо осы, - рассказал мужчина. - Сам паук относительно безвреден. Хотя это и один из самых больших пауков в Латвии. И да, если мы возьмем его в руки, теоретически он может укусить. И укус будет немного болезненным". 

Эксперт отметил, что в этом нет ничего опасного, "поскольку в Латвии нет таких ядовитых пауков, чтобы нанести большой вред. Но, конечно, беря в руки больших пауков, нужно быть внимательным". 

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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