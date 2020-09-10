Требования Колесниковой и Лукашенко

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- Мария Колесникова из СИЗО требует возбудить уголовное дело против людей, которые ее задерживали и силой вывозили из страны. А Лукашенко требует активности от нового генпрокурора.
- Алексей Навальный пришел в себя. Немецкие СМИ пишут, что политик был отравлен новейшим типом вещества класса "Новичок" - он более опасный, чем его прежние версии.
- На востоке Украины боевики обстреливают армию. Офис президента отменяет инспектирование позиции украинских военных после разгоревшегося скандала.
Все подробности - в новом выпуске!
Видео: ГЛАВНОЕ | 10.09.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.
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