Пт, 11.09.2020
Некоторые партнеры по коалиции, как когда-то Ушаков, попытаются установить абсолютный контроль над департаментами, например, над департаментом сообщения и департаментом городского развития. Олег Буров, лидер "Честь служить Риге"
Олег Буров, лидер "Честь служить Риге"

Требования Колесниковой и Лукашенко

ФОТО: AFP/SCANPIX

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:  

  • Мария Колесникова из СИЗО требует возбудить уголовное дело против людей, которые ее задерживали и силой вывозили из страны. А Лукашенко требует активности от нового генпрокурора.
  • Алексей Навальный пришел в себя. Немецкие СМИ пишут, что политик был отравлен новейшим типом вещества класса "Новичок" - он более опасный, чем его прежние версии.
  • На востоке Украины боевики обстреливают армию. Офис президента отменяет инспектирование позиции украинских военных после разгоревшегося скандала.

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 10.09.2020

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 

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