Российская полиция хочет в Германии допросить Навального

Сибирская транспортная полиция, которая пытается проследить маршрут перемещения Навального до того, как на рейсе Томск-Москва 20 августа ему стало плохо, в сообщении подтвердила, что Россия попросит разрешения присутствовать следователям и экспертам при следственных мероприятиях немецких стражей порядка, чтобы "задать уточняющие и дополнительные вопросы" политику и другим людям, дающим показания.

20 августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, и пилот совершил чрезвычайную посадку в аэропорту Омска. Навальный с признаками отравления был доставлен в Омскую больницу. 22 августа Навального из России транспортировали в Германию, где его приняла на лечение берлинская клиника Charite.

Как 2 сентября сообщило правительство Германии, были получены неоспоримые доказательства того, что Навальный отравлен боевым нервно-паралитическим веществом, принадлежащим к группе "Новичок.

В понедельник Навального вывели из медицинской комы, он полностью пришел в себя.

Галерея: Навального перевозят в берлинскую клинику