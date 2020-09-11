Российская полиция хочет в Германии допросить Навального

Российская полиция в пятницу сообщила, что попросит Германию позволить российским следователям допросить лидера оппозиции Алексея Навального, который после отравления в России нервно-паралитическим веществом "Новичок" лечится в берлинской больнице, сообщает AFP.
Сибирская транспортная полиция, которая пытается проследить маршрут перемещения Навального до того, как на рейсе Томск-Москва 20 августа ему стало плохо, в сообщении подтвердила, что Россия попросит разрешения присутствовать следователям и экспертам при следственных мероприятиях немецких стражей порядка, чтобы "задать уточняющие и дополнительные вопросы" политику и другим людям, дающим показания.
20 августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, и пилот совершил чрезвычайную посадку в аэропорту Омска. Навальный с признаками отравления был доставлен в Омскую больницу. 22 августа Навального из России транспортировали в Германию, где его приняла на лечение берлинская клиника Charite.
Как 2 сентября сообщило правительство Германии, были получены неоспоримые доказательства того, что Навальный отравлен боевым нервно-паралитическим веществом, принадлежащим к группе "Новичок.
В понедельник Навального вывели из медицинской комы, он полностью пришел в себя.
Галерея: Навального перевозят в берлинскую клинику
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