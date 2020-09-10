СМИ: Навальный полностью пришел в себя. Он вспомнил события перед отравлением

Обновление "Я был бы рад, если бы то, что пишет Der Spiegel, было правдой, но, к сожалению, в этой статье присутствует огромное количество фактических ошибок", - заявил "Медузе" соратник Навального Леонид Волков.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш информацию СМИ о состоянии политика назвала преувеличенной. В статье есть "много фактических неточностей", заявила она, но не уточнила, каких именно.

По словам источников СМИ, состояние здоровья Навального "лучше, чем можно было бы ожидать в такой ситуации".

По данным врачей, физически политику удастся восстановиться после отравления как минимум на 90%, психически он уже практически полностью в норме,

со ссылкой на The Insider сообщила "Медуза" в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Алексей Навальный смог вспомнить, что с ним происходило до того, как он потерял сознание в самолете.

К Навальному начали пускать посетителей - до этого в его палату пускали только врачей и супругу, пишет "Дождь".

В то же время немецкая полиция усилила в больнице Charite охрану Навального, так как есть угроза нового покушения на оппозиционера, сообщает Русская служба BBC со ссылкой на Der Spiegel. Навальный все помнит, что делает его положение более опасным.

Немецкие спецслужбы готовятся не только к физическим угрозам, но и к "дезинформационному шторму", включая попытки дискредитировать клинику Charite, со ссылкой на источник The Insider отмечают "Ведомости".

По мнению врачей, политик выжил только благодаря тому, что пилоты быстро посадили самолет в Омске, а также тому, что атропин он получил еще в аэропорту, добавляет "Медуза".

Напомним, накануне немецкая газета Die Zeit сообщала, что для отравления Навального использовали новый тип вещества "Новичок". По данным издания, организаторы отравления рассчитывали, что политик умрет на борту самолета.