С ареста Фургала прошло два месяца. Что изменилось в Хабаровске?

Близкий к Кремлю источник Би-би-си также рассказал, что до ареста Фургала в ЛДПР рассматривали именно такой поворот событий и готовили на место главы края другого депутата Госдумы - Сергея Жигарева.

"Но сама администрация президента настояла, чтобы был Дегтярев. Поэтому у них и оказались так быстро готовы "темники" - [лидер ЛДПР Владимир] Жириновский теперь отвечает за Хабаровск", - добавил он.

"Протест тлеет, как торф в печи"

Акции протеста в Хабаровске продолжаются до сих пор, хотя их численность заметно спала. 5 сентября, в 57-й день протестов и 9-ю субботу, состоялось очередное шествие, участники которого прошли от площади Ленина до Комсомольской площади и обратно с лозунгами "Фургал - наш выбор", "Мы здесь власть" и проч.

Мэрия города заявила, что в субботу на площадь Ленина вышла "едва ли тысяча человек", и расценила это как "резкое снижение количества участников несанкционированных акций". По данным местных СМИ, численность акции составила около 5 тысяч человек.

Протестные акции в Хабаровске проходят без согласования с властями, но их ни разу не разгоняла полиция, как это происходит в других городах. 4 сентября появились сообщения о том, что мэрия впервые с начала протестов согласовала шествие - в этот день на территории края сняли запрет на проведение массовых акций, который был введен из-за коронавируса.

Первая согласованная акция с заявленным количеством участников в 70 тысяч человек должна пройти в городе 12 сентября.

При этом в отношении активистов в Хабаровске заводят дела о нарушении порядка проведения прошедших акций. По оценке краевой администрации, к концу августа уже составили 161 протокол об административных правонарушениях. Суды рассмотрели 142 протокола, арестованы 19 человек.

В частности, 15 августа полиция задержала координатора местного штаба Навального Алексея Ворсина. Поводом для задержания стала прошедшая в тот день очередная акция протеста. Суд назначил ему 10 суток ареста за нарушение правил проведения митинга. 25 августа, когда Ворсин отбыл этот срок, его снова задержали на выходе из спецприемника. На следующий день суд снова назначил ему наказание в виде ареста на 10 суток, но потом арест заменили на штраф в 10 тысяч рублей.

Под арестом находятся и двое водителей "Фургалмобиля" - микроавтобуса с плакатами и лозунгами в поддержку "народного губернатора". Одному дали 10 суток, второй получил 20 суток ареста. Обоих признали виновными в создании помех транспорту на массовой акции.