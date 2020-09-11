tētisvar - Министерство благосостояния начинает кампанию о роли отца в семье

Чтобы уменьшить существующие в обществе предрассудки и представления о сферах ответственности женщин и мужчин, усилить роль отцов в семье и обществе, а также уменьшить стереотипы о разведенных и одиноких отцах, Министерство благосостояния запускает информационную кампанию #tētisvar.

"Различные исторические традиции сформировали мнение, что главную заботу в воспитании детей должна брать на себя мама. Однако сегодняшние социально-экономические условия, а также изменение ценностей способствовали все более активному участию отцов в семейной жизни и воспитании детей. Любящий папа так же важен для счастья, благополучия, социальных и академических успехов ребенка, как и любящая мама. И Министерство благосостояния проводит информационную кампанию, чтобы привлечь внимание общественности к значительному вкладу отца в воспитание детей", - указывает Рамона Петравича, министр благосостояния.

Кампания Министерства благосостояния #tetisvar основана на вдохновляющих видеоисториях. В них три папы - Лаурис Бокишс, руководитель и организатор уроков ассоциации Tēvi, Алдис Калниньш, основатель научного центра Zili brīnumi, и видеооператор Кристс Спрукстс - делятся опытом воспитания детей, объясняя, почему важно участие и присутствие отца в уходе за детьми даже если семья в разводе.

Роль отца возрастает, а стереотипы сохраняются

Несмотря на то, что роль отца и его участие в уходе за детьми возрастает, только половина или 51% общества считают, что отцы, живя одни, могут позаботиться о ребенке так же хорошо, как матери. Это сопровождается сложившимися стереотипами: большинство (81%) населения испытывали или наблюдали в кругу родственников основанное на стереотипах отношение к разделению обязанностей отца и матери по уходу за ребенком. Чаще всего это выражается в большей передаче домашних обязанностей (приготовление пищи, ежедневная работа по дому) на плечи женщины (55%), участии матери в уходе за ребенком в случае болезни (47%) и в целом в большей осведомленности матери о повестке дня, ежедневных планах и делах ребенка (45%).

В то же время большинство респондентов признает, что отец играет неотъемлемую и важную роль в жизни ребенка; особенно существенное влияние он оказывает на такие аспекты здорового развития личности как чувство безопасности (85%), развитие различных жизненных навыков (81%), поведение ребенка (80%) и уверенность в себе (80%). Только получив и пережив совместные эмоции как с мамой, так и с папой, дети вырастают зрелыми и уверенными в себе личностями.