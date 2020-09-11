tētisvar - Министерство благосостояния начинает кампанию о роли отца в семье

Согласно данным исследования Министерства благосостояния*, забота о детях в Латвии по-прежнему считается ответственностью женщины, что особенно выражено при разводах. Лишь в каждой второй семье, пережившей развод (52%), отцы участвуют в уходе за детьми, но только каждый десятый папа (11%) ухаживает за ребенком в той же степени, что и мама.
Чтобы уменьшить существующие в обществе предрассудки и представления о сферах ответственности женщин и мужчин, усилить роль отцов в семье и обществе, а также уменьшить стереотипы о разведенных и одиноких отцах, Министерство благосостояния запускает информационную кампанию #tētisvar.
"Различные исторические традиции сформировали мнение, что главную заботу в воспитании детей должна брать на себя мама. Однако сегодняшние социально-экономические условия, а также изменение ценностей способствовали все более активному участию отцов в семейной жизни и воспитании детей. Любящий папа так же важен для счастья, благополучия, социальных и академических успехов ребенка, как и любящая мама. И Министерство благосостояния проводит информационную кампанию, чтобы привлечь внимание общественности к значительному вкладу отца в воспитание детей", - указывает Рамона Петравича, министр благосостояния.
Кампания Министерства благосостояния #tetisvar основана на вдохновляющих видеоисториях. В них три папы - Лаурис Бокишс, руководитель и организатор уроков ассоциации Tēvi, Алдис Калниньш, основатель научного центра Zili brīnumi, и видеооператор Кристс Спрукстс - делятся опытом воспитания детей, объясняя, почему важно участие и присутствие отца в уходе за детьми даже если семья в разводе.
Роль отца возрастает, а стереотипы сохраняются
Несмотря на то, что роль отца и его участие в уходе за детьми возрастает, только половина или 51% общества считают, что отцы, живя одни, могут позаботиться о ребенке так же хорошо, как матери. Это сопровождается сложившимися стереотипами: большинство (81%) населения испытывали или наблюдали в кругу родственников основанное на стереотипах отношение к разделению обязанностей отца и матери по уходу за ребенком. Чаще всего это выражается в большей передаче домашних обязанностей (приготовление пищи, ежедневная работа по дому) на плечи женщины (55%), участии матери в уходе за ребенком в случае болезни (47%) и в целом в большей осведомленности матери о повестке дня, ежедневных планах и делах ребенка (45%).
В то же время большинство респондентов признает, что отец играет неотъемлемую и важную роль в жизни ребенка; особенно существенное влияние он оказывает на такие аспекты здорового развития личности как чувство безопасности (85%), развитие различных жизненных навыков (81%), поведение ребенка (80%) и уверенность в себе (80%). Только получив и пережив совместные эмоции как с мамой, так и с папой, дети вырастают зрелыми и уверенными в себе личностями.
"Детям нужны любящие и дающие безопасность родители, поэтому отцы играют существенную роль в повседневной жизни и развитии ребенка. Каждый отец, оказавшийся на перекрестке отношений, должен быть готов к обретению гармонии и общего видения развития детей, чтобы дети не стали инструментом в разрушенной, но неорганизованной игре взаимоотношений. Способность преодолевать обиду и с уважением продолжать выполнять роль отца - самая первая задача для отца, который хочет продолжать присутствовать и иметь положительный имидж в жизни ребенка", – указывает Лаурис Бокишс, папа двоих детей, организатор и руководитель общества Tēvi, а также один из трех героев видеорассказов кампании #tētisvar.
Папам важна поддержка
Главным вызовом в случае, когда отцы в одиночку воспитывают ребенка, жители Латвии считают способность совмещать работу и семейную жизнь (61%), поддержание хороших отношений с матерью (42%) и оказание эмоциональной поддержки ребенку (42%). Почти треть (27%) считают, что родители-одиночки не получают достаточной поддержки со стороны государственных и местных органов власти, в то время как каждый пятый считает вызовом преобладающие в обществе представления о том, что должны или не должны делать отцы (21%) и недостаточную поддержку со стороны окружающих (19%).
В целях оказания информационной и психологической поддержки отцам, а также актуализации роли отца в семье, Телефон доверия для детей и подростков 116111 (UT) Государственной инспекции по защите прав детей (VBTAI) с 11 по 15 сентября организует акцию "Телефон доверия для отцов". Звонить специалистам UT в ходе акции в первую очередь предлагается именно отцам, желающим получить профессиональные психологические консультации и поддержку по вопросам, связанным с воспитанием и уходом за детьми, физическими, умственными и эмоциональными аспектами развития детей, проблемам взаимоотношений детей с родителями, учителями и сверстниками и т.д.
"Роль отца в семье постепенно изменилась, так как мужчины стали более активно участвовать в воспитании и уходе за детьми. Сегодня никого не удивляет папа, который использует отпуск по уходу за ребенком, ходит на родительские собрания или гуляет с детской коляской – это повседневность. Общество понимает, что ребенку необходимо постоянное присутствие как матери, так и отца, потому что от обоих родителей ребенок берет знания и навыки, необходимые для дальнейшей жизни. В то же время отцам зачастую сложнее просить помощи и поддержки, потому что мужчина должен быть сильным и со всем справляться сам. Именно поэтому в это время мы приглашаем звонить отцов по нашей горячей линии 116111 и консультироваться по вопросам воспитания детей, взаимоотношений, особенностей возрастных групп и многим другим вопросам", - подчеркивает глава VBTAI Янис Абеле.
Более подробную информацию о кампании #tētisvar и видео рассказы отцов можно найти на сайте Министерства благосостояния. Чтобы актуализировать роль отца в семье и обществе, каждому папе предлагается поделиться в социальных сетях своим опытом и участием в воспитании детей, используя тэг #tētisvar.
*Опрос жителей был проведен Министерством благосостояния в августе этого года в сотрудничестве со Snapshsots, в ходе которого было опрошено 857 жителей в возрасте от 18 до 74 лет по всей Латвии.
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