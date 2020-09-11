Пт, 11.09.2020
Елизавета Жовнерчук - совершенно уникальное явление на сцене латвийской альтернативной музыки. Раиса Смирнова, редактора раздела "Звезды"
Раиса Смирнова, редактора раздела "Звезды"

США грозят России новыми санкциями из-за нежелания расследовать отравление Навального

ФОТО: REUTERS/Shamil Zhumatov

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:  

  • В Минске у суда сотрудников "Беларуськалия" и их сторонников попытался разогнать ОМОН. Все закончилось задержаниями.
  • Лидеры Вышеградской четверки отказались встречаться с белорусской оппозицией.
  • США грозят России новыми санкциями из-за нежелания расследовать дело об отравлении Алексея Навального.
  • В воскресенье в России пройдут региональные выборы. За последний год в стране было зарегистрировано множество новых политических партий. Что это за люди и почему они решили идти на выборы?

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 11.09.2020

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 

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