США грозят России новыми санкциями из-за нежелания расследовать отравление Навального

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- В Минске у суда сотрудников "Беларуськалия" и их сторонников попытался разогнать ОМОН. Все закончилось задержаниями.
- Лидеры Вышеградской четверки отказались встречаться с белорусской оппозицией.
- США грозят России новыми санкциями из-за нежелания расследовать дело об отравлении Алексея Навального.
- В воскресенье в России пройдут региональные выборы. За последний год в стране было зарегистрировано множество новых политических партий. Что это за люди и почему они решили идти на выборы?
Все подробности - в новом выпуске!
Видео: ГЛАВНОЕ | 11.09.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.
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