Сб, 12.09.2020
Было бы неприемлемо предоставить какую-либо должность Русскому союзу Латвии, так как его лидер Татьяна Жданок выражает антигосударственные взгляды. Вилнис Кирсис, будущий вице-мэр Риги
Вилнис Кирсис, будущий вице-мэр Риги
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Госучреждения и в дальнейшем будут работать частично удаленно

Иллюстративное фото

ФОТО: LETA

Госканцелярия разработала доклад о гибкой организации труда в учреждениях госуправления, предлагая обеспечивать там возможности удаленной работы.

Госканцелярия пишет, что при современном изменчивом рабочем ритме все более актуальным становится вопрос об изменениях в организации труда. Также в этом году в условиях пандемии Covid-19 в Латвии многие организации, в том числе госуправления, искали пути приспособления к сложившимся обстоятельствам.

"Теперь, после окончания чрезвычайного положения, нужно укреплять навыки гибкой и удаленной работы, которая должна стать устойчивой повседневностью", - говорится в докладе.

Госканцелярия призывает учреждения проводить опросы работников об удаленной работе и прислушиваться к их мнению, вносить условия организации удаленной работы в правила внутреннего распорядка, вводить концентрированное рабочее время (четыре дня по 10 часов и пятый день свободный), вводить базовое рабочее время (конкретные часы, когда нужно быть на работе) и другие решения.

Доклад находится на стадии согласования, окончательные решения по нему примет правительство.

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