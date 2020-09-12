Марию Колесникову перевезли из СИЗО в изолятор

В понедельник, 7 сентября, Мария Колесникова была похищена в Минске. На следующий день ее задержали на границе Украины. Она была вынуждена порвать свой паспорт, чтобы не покидать страну, и какое-то время ее местонахождение было неизвестно.

9 сентября стало известно, что Колесникова находилась под арестом в минском СИЗО № 1 и проходила подозреваемой по делу о призывах к захвату власти.

Ей грозит до пяти лет тюрьмы.