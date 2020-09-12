Сб, 12.09.2020
Вообще эта попытка объединить "суровую боевичность" фильма с его подростковым рейтингом выглядит как потуги продюсеров усидеть на двух стульях одновременно. Андрей Тимофеев о картине "Мулан"
Андрей Тимофеев о картине "Мулан"
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Марию Колесникову перевезли из СИЗО в изолятор

Мария Колесникова.

ФОТО: VASILY FEDOSENKO/REUTERS

Члена координационного совета оппозиции Белоруссии Марию Колесникову перевели из СИЗО в Минске в изолятор в Жодино, сообщает "Медуза".

О переводе сообщила адвокат Колесниковой. Причины перевода Колесниковой пока неизвестны.

В понедельник, 7 сентября, Мария Колесникова была похищена в Минске. На следующий день ее задержали на границе Украины. Она была вынуждена порвать свой паспорт, чтобы не покидать страну, и какое-то время ее местонахождение было неизвестно.

9 сентября стало известно, что Колесникова находилась под арестом в минском СИЗО № 1 и проходила подозреваемой по делу о призывах к захвату власти.

Ей грозит до пяти лет тюрьмы.

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