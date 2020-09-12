Марию Колесникову перевезли из СИЗО в изолятор

Члена координационного совета оппозиции Белоруссии Марию Колесникову перевели из СИЗО в Минске в изолятор в Жодино, сообщает "Медуза".
О переводе сообщила адвокат Колесниковой. Причины перевода Колесниковой пока неизвестны.
В понедельник, 7 сентября, Мария Колесникова была похищена в Минске. На следующий день ее задержали на границе Украины. Она была вынуждена порвать свой паспорт, чтобы не покидать страну, и какое-то время ее местонахождение было неизвестно.
9 сентября стало известно, что Колесникова находилась под арестом в минском СИЗО № 1 и проходила подозреваемой по делу о призывах к захвату власти.
Ей грозит до пяти лет тюрьмы.
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