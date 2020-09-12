Сб, 12.09.2020
Может случиться так, что приезжает, например, хоккейная команда и портит всю статистику страны, не оказывая влияния на местную эпидемиологическую ситуацию. Уга Думпис, главный инфекционист Минздрава
Уга Думпис, главный инфекционист Минздрава

Будут ли последствия у признания Лукашенко, что он "немного пересидел"?

ФОТО: EPA/Scanpix

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет "Итоги с Юлией Савченко" - глубокий анализ главных зарубежных событий недели, который дают политики, журналисты и ведущие эксперты. 

В этом выпуске: 

  • Поиск "Связи": как в Беларуси похищали Марию Колесникову.
  • Будут ли последствия у признания Лукашенко, что он "немного пересидел"?
  • Навального вывели из комы. Перекроют ли кислород "Северному потоку - 2"?

Все подробности в новом выпуске!

Видео: ИТОГИ | 12.09.2020

Программа "Итоги с Юлией Савченко" - парадоксы, параллели, детали происходящего в призме получасовой дискуссии с теми, кому есть что сказать. 

 

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