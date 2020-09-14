В этом году лесные пожары в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне оказались самыми масштабными за всю историю наблюдений - выгорели почти два миллиона гектаров леса, погибли минимум 33 человека. Пока одни указывают на то, что лесные пожары на западном побережье США - обычное и сезонное дело, другие обращают внимание на факт, что из-за климатических изменений они становятся все более разрушительными.

Пламя бушует от границы Мексика до лесов Сьерра Невады, люди вынуждены бросить свои дома из-за угрозы задымленного воздуха и прямого огня, есть погибшие как среди гражданских жителей, так и среди спасателей, есть без вести пропавшие, туристов, застрявших в природной резервации, эвакуируют с помощью вертолетов. Иконический мост "Золотые ворота" в Сан-Франциско с трудом виден в дымке - информацию из Калифорнии, Орегона и штата Вашингтон за последнюю неделю без преувеличения можно назвать апокалиптической. Пожары, которые в этих местах - сезонное явление, в этот раз оказались вдвое сильнее.

Факты: первые пожары сезона начались с разрядов молний 16 и 17 августа во время грозы;

19 августа в штате Калифорния было зарегистрировано 367 пожаров (источник: сообщение губернатора Калифорнии прессе);

11 сентября число пожаров достигло 7718, 25 из них - большого масштаба (источник: Wikipedia, BBC);

число погибших к 13 сентября - минимум 33 (источник: АР), без вести пропавших - несколько десятков (источник: Wikipedia);

объем выгоревших площадей (в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне): примерно два миллиона гектаров (источник: ВВС).

Лесные пожары на западном побережье США - не новость. Обычно они продолжаются с конца июля по начало ноября. Им способствует сухой и сильный ветер, и осенью они гаснут с первыми ливнями в конце октября - начале ноябре. Однако в этом сезоне пожары в западных прибрежных штатах США куда более разрушительны как в плане численности, так и в плане распространения. В качестве усиливающего распространение огня фактора сработала и волна жары в начале сентября, которая в комбинации с установленными в связи с Covid-19 ограничениями еще больше осложнила работу по тушению и спасательные работы.

Галерея: Пожары в Калифорнии

Эта стихия в очередной раз обострила дебаты между отрицающими климатические перемены и теми, кто считает, что именно новые климатические условия способствовали все более разрушительным пожарам в последнее десятилетие.

Первые в качестве аргумента называют то, что леса на западном побережье горели уже издревле - например, в 1850 году в пожарах выгорела площадь в 17 000 квадратных километров. Перемены климата незначительным фактором назвал и президент Трамп, который в одной из речей предвыборной кампании заявил, что виновны человеческая халатность и недостаточное обслуживание лесов - в них годами копились опавшие листья и сухие ветки.

Конечно, виновен и человеческий фактор - так, например, пожар, который в начале сентября начался в Эльдорадо, вызвало использование пиротехники на вечеринке в честь объявления пола ребенка. Кроме того, это был уже не первый случай, когда начало сезона пожаров начинается именно с пиротехники. Однако эти инциденты лишь отдельные, небольшие эпизоды в огромном море пожаров, бушующих на западном побережье.

Масштаб этих пожаров, а также способствующие им факторы, если смотреть в целом, позволяют сделать куда более глобальные и далеко идущие выводы.

В конце прошлой недели губернатор штата Калифорния Гевин Ньюсом выступил с сообщением, что пожары - прямое последствие климатических изменений и "дебаты о климатических изменениях закончены". Ньюсом указывает, что ученые наблюдаемые сейчас волны жары как возможное будущее прогнозировали еще несколько лет назад, кроме того, эти прогнозы сбылись раньше, чем обещали.

Статистика свидетельствует, что девять из десяти самых жарких лет в истории наблюдений были пережиты с 2005 года. В свою очередь средняя температура воздуха в Калифорнии и Орегоне с 1900 года увеличилась на один градус.

Жара и сухость были причиной гибели миллионов деревьев в лесах Калифорнии, что создало благоприятные условия для распространения огня.

В свою очередь горные округи, в которых обычно царит более прохладный и влажный климат, в последние годы из-за жары стали суше и вместе с тем более пожароопасны.

В качестве главной причины климатических изменений называется деятельность человека, загрязняющего атмосферу выбросами, содержащими диоксид углерода.

На прошлой неделе было опубликовано сообщение мировых ведущих агентств и научных организаций United in Science 202, в котором отмечается возрастающее и невозвратное влияние климатических изменений на ледники, океаны, природу, экономику и условия жизни людей. Кроме того, в сообщении задукоментировано, что пандемии снизила возможность контролировать эти изменения, используя глобальную систему наблюдений.

Концентрация парниковых газов в атмосфере сейчас находится на рекордном уровне и продолжает возрастать. Ожидается, что последние пять лет стали самыми жаркими в истории наблюдений, однако это ненадолго - следующее пятилетние прогнозируется еще более жарким.