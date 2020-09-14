Пн, 14.09.2020
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Лилли Тараканов, женщина, спасшая автобус от аварии

Овальная, квадрат или "балерина": как выбрать идеальную форму ногтей

ФОТО: Unsplash.com//Sharon McCutcheon

Некоторые многие годы не могут подобрать нужную форму ногтей: не та, например, может "расширить" и "укоротить" пальцы. О том, как найти свою подходящую форму, рассказывает Harper's Bazaar.

  • Круглая

ФОТО: unsplash.com/Analia Baggiano

Данная форма считается самой простой: она в точности повторяет естественные очертания ногтя, благодаря чему зрительно удлиняются пальцы. 

  • Квадратная

ФОТО: unsplash.com/Jakob Owens

Эту форму эксперты по маникюру не советуют носить тем, у кого ногти от природы сильно широкие, поскольку она может зрительно укорачивать пальцы. 

  • Мягкий квадрат

ФОТО: unsplash.com/Mona Eendra

Эта форма считается самой популярной. Мягкий квадрат - что-то среднее между круглой и квадратной формой. Он зрительно сужает и удлиняет пальцы. 

  • Овальная

ФОТО: unsplash.com/allison christine

Данная форма выглядит очень естественно, делает пальцы более утонченными. Такой вариант формы идеально подходит для французского маникюра.

  • Миндалевидная

ФОТО: unsplash.com/Oleg Ivanov

В отличие от овала тут ноготь сильнее сужается у кончика. Поможет тем, кто желает создать иллюзию более длинных и тонких пальцев! 

  • "Балерина"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Inna Ponych (@innaponych) on

У "балерины" кончик похож на квадрат. Такая форма будет очень модной в этом сезоне. Но тут следует лучше укреплять ногти, поскольку кончик может легко сломаться.

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