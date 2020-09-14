Овальная, квадрат или "балерина": как выбрать идеальную форму ногтей

Круглая

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Данная форма считается самой простой: она в точности повторяет естественные очертания ногтя, благодаря чему зрительно удлиняются пальцы.

Квадратная

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Эту форму эксперты по маникюру не советуют носить тем, у кого ногти от природы сильно широкие, поскольку она может зрительно укорачивать пальцы.

Мягкий квадрат

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Эта форма считается самой популярной. Мягкий квадрат - что-то среднее между круглой и квадратной формой. Он зрительно сужает и удлиняет пальцы.

Овальная

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Данная форма выглядит очень естественно, делает пальцы более утонченными. Такой вариант формы идеально подходит для французского маникюра.

Миндалевидная

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В отличие от овала тут ноготь сильнее сужается у кончика. Поможет тем, кто желает создать иллюзию более длинных и тонких пальцев!

"Балерина"

У "балерины" кончик похож на квадрат. Такая форма будет очень модной в этом сезоне. Но тут следует лучше укреплять ногти, поскольку кончик может легко сломаться.