Овальная, квадрат или "балерина": как выбрать идеальную форму ногтей

Некоторые многие годы не могут подобрать нужную форму ногтей: не та, например, может "расширить" и "укоротить" пальцы. О том, как найти свою подходящую форму, рассказывает Harper's Bazaar.
- Круглая
Данная форма считается самой простой: она в точности повторяет естественные очертания ногтя, благодаря чему зрительно удлиняются пальцы.
- Квадратная
Эту форму эксперты по маникюру не советуют носить тем, у кого ногти от природы сильно широкие, поскольку она может зрительно укорачивать пальцы.
- Мягкий квадрат
Эта форма считается самой популярной. Мягкий квадрат - что-то среднее между круглой и квадратной формой. Он зрительно сужает и удлиняет пальцы.
- Овальная
Данная форма выглядит очень естественно, делает пальцы более утонченными. Такой вариант формы идеально подходит для французского маникюра.
- Миндалевидная
В отличие от овала тут ноготь сильнее сужается у кончика. Поможет тем, кто желает создать иллюзию более длинных и тонких пальцев!
- "Балерина"
У "балерины" кончик похож на квадрат. Такая форма будет очень модной в этом сезоне. Но тут следует лучше укреплять ногти, поскольку кончик может легко сломаться.
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