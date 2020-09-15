Золушка, Русалочка и Белоснежка plus size: художница рисует полных принцесс Диснея - зачем?

"Полные люди двигаются"

После того, как изображения с полными Ариэль и Покахонтас были опубликованы, многие бросились в комментариях говорить художнице, что именно эти принцессы уж точно никак не могут быть толстыми - они много двигаются, соответственно - у них должны быть мышцы. Ответ Кристал не заставил себя ждать:

"Полные люди бегают, полные люди танцуют, полные люди занимаются йогой, полные люди плавают. Вы можете не видеть нас в СМИ и медиа или даже на улице, потому что много лет нас заставляли заниматься спортом за закрытыми дверями".

Женщина отмечает, что физическая активность не всегда значит, что человек будет худым.

Например, Ариэль было бы гораздо удобнее плавать, будь она в большем весе.

В свою очередь, Рапунцель вообще провела всю жизнь в заточении.

История Кристал

Художница призналась, что всю жизнь была "в теле". В детстве же положительные ролевые модели всегда были стройными. Полнота была скорее признаком злодеев или неприятных героев.

Кристал решила, что хочет продемонстрировать взрослым, а главное - детям, что любить себя нужно всегда. Женщина вовсе не хочет способствовать пропаганде отказа от здорового образа жизни или составлению плохого образа стройных и худых людей.

Бодипозитив или пропаганда?

Как пишет "Чемпионат", с одной стороны, рисунки Кристал помогают людям избавиться от стереотипов о полных людях. Изображения полных принцесс Диснея могут помочь в принятии себя и своего тела другим людям, в частности детям и подросткам.

Но есть и обратная сторона: данные изображения могут привести к игнорированию проблем со здоровьем.

Кроме того, в бодипозитиве часто можно быстро уйти из одной крайности в другую. Одни начнут игнорировать проблемы со здоровьем, говоря о том, что это норма. А другие станут негативно относиться к худым людям. Тут необходимо помнить о любви к себе и уважении к чужому выбору.

В свою очередь, Instagram-аккаунт Кристал никак не призывает к отказу от здорового образа жизни. Сама художница нередко постит видео и фото, где занимается спортом. Кроме того - герои ее изображений сами нередко очень активны.

Кристал отмечает, что это не значит, что быть худым - это "плохо" или "нереально".

Ее идея в том, что все тела заслуживают уважения и принятия.