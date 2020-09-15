Вт, 15.09.2020
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Олег Осиновский, владелец Skinest Group.

Золушка, Русалочка и Белоснежка plus size: художница рисует полных принцесс Диснея - зачем?

ФОТО: instagram.com/neoqlassicalart/

Художница Кристал Уолтер опубликовала рисунки принцесс Диснея не такими, как мы привыкли их видеть - в большем весе. Мнения разделились: кто-то считает, что рисунки вышли очень бодипозитивными, а кто-то обвинил художницу в пропаганде ожирения. Что это на самом деле? 

"Полные люди двигаются"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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После того, как изображения с полными Ариэль и Покахонтас были опубликованы, многие бросились в комментариях говорить художнице, что именно эти принцессы уж точно никак не могут быть толстыми - они много двигаются, соответственно - у них должны быть мышцы. Ответ Кристал не заставил себя ждать:

"Полные люди бегают, полные люди танцуют, полные люди занимаются йогой, полные люди плавают. Вы можете не видеть нас в СМИ и медиа или даже на улице, потому что много лет нас заставляли заниматься спортом за закрытыми дверями".

Женщина отмечает, что физическая активность не всегда значит, что человек будет худым. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Например, Ариэль было бы гораздо удобнее плавать, будь она в большем весе.

В свою очередь, Рапунцель вообще провела всю жизнь в заточении.

История Кристал 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Художница призналась, что всю жизнь была "в теле". В детстве же положительные ролевые модели всегда были стройными. Полнота была скорее признаком злодеев или неприятных героев. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Кристал решила, что хочет продемонстрировать взрослым, а главное - детям, что любить себя нужно всегда. Женщина вовсе не хочет способствовать пропаганде отказа от здорового образа жизни или составлению плохого образа стройных и худых людей. 

Бодипозитив или пропаганда?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Как пишет "Чемпионат", с одной стороны, рисунки Кристал помогают людям избавиться от стереотипов о полных людях. Изображения полных принцесс Диснея могут помочь в принятии себя и своего тела другим людям, в частности детям и подросткам.

Но есть и обратная сторона: данные изображения могут привести к игнорированию проблем со здоровьем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Кроме того, в бодипозитиве часто можно быстро уйти из одной крайности в другую. Одни начнут игнорировать проблемы со здоровьем, говоря о том, что это норма. А другие станут негативно относиться к худым людям. Тут необходимо помнить о любви к себе и уважении к чужому выбору.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В свою очередь, Instagram-аккаунт Кристал никак не призывает к отказу от здорового образа жизни. Сама художница нередко постит видео и фото, где занимается спортом. Кроме того - герои ее изображений сами нередко очень активны. 

Кристал отмечает, что это не значит, что быть худым - это "плохо" или "нереально".

Ее идея в том, что все тела заслуживают уважения и принятия.

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