Полиция задержала карманника: он украл у женщины кошелек возле Центрального вокзала

12 сентября карманник без труда вытащил из рюкзака женщины кошелек с деньгами и документами. Заметив, что ее обокрали, потерпевшая обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили маршрут женщины и получили записи с камер видеонаблюдения, на которых был запечатлен момент кражи. Полиция опознала возможного вора, поскольку ранее он попадал в их поле зрения и был осужден за карманную кражу.

Позже в тот же день полиция заметила подозреваемого на улице Меркела. Он наблюдал за прохожими, возможно, хотел снова совершить преступление. Мужчина пытался спрятать сумку под скамейкой. Сотрудники правоохранительных органов проверили сумку и нашли в ней украденный кошелек и документы.

Карманник был задержан по подозрению в краже и доставлен в отделение полиции.

Полиция напоминает, что карманники часто воруют в общественных местах - в общественном транспорте, на остановках, в тоннелях, на вокзале и в других местах. Ценные вещи не стоит хранить в рюкзаке или во внешних карманах. Сумки лучше носить спереди, и в общественных местах придерживать их рукой.