Covid-19: в Эстонии за сутки 25 новых случаев, в Литве - 11

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 2259 первичных тестов на Covid-19, положительный результат дали 25 тестов.

По состоянию на утро 15 сентября госпитализация из-за коронавируса требуется 19 пациентам, один подключен к аппарату ИВЛ.

Заболеваемость за последние 14 дней составляет 24,61 на 100 000 населения.

Всего в Эстонии сделано более 175 000 первичных тестов, из них 2722 дали позитивный результат.

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждены 11 случаев коронавируса, общее количество заболеваний этим вирусом в Литве составляет 3397, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения.

В данный момент коронавирусной инфекцией больны 1202 человек, 2094 – выздоровели.

В целом от коронавируса в Литве скончались 87 человек, по иным причинам скончались 13 зараженных.

За сутки в лабораториях были проведены анализы 4619 проб, до сих пор исследовано 700 140 проб.

С 1 июня в Литве выявлено 229 привозных случая.