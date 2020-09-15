Вт, 15.09.2020
Мне рассказали о картинах, которые можно увидеть в Детской больнице. У ребенка агрессивный прогрессирующий рак - он желтый, как лимон, живот как футбольный мяч. У матери заплаканные глаза, а жизнь ее ребенка днями искусственно поддерживают. Петерис Апинис
Петерис Апинис

Covid-19: в Эстонии за сутки 25 новых случаев, в Литве - 11

ФОТО: TASS/Scanpix

За минувшие сутки в Эстонии и Литве было проведено 2259 и 4619 тестов на коронавирус соответственно.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 2259 первичных тестов на Covid-19, положительный результат дали 25 тестов.

По состоянию на утро 15 сентября госпитализация из-за коронавируса требуется 19 пациентам, один подключен к аппарату ИВЛ. 

Заболеваемость за последние 14 дней составляет 24,61 на 100 000 населения.

Всего в Эстонии сделано более 175 000 первичных тестов, из них 2722 дали позитивный результат. 

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждены 11 случаев коронавируса, общее количество заболеваний этим вирусом в Литве составляет 3397, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения.

В данный момент коронавирусной инфекцией больны 1202 человек, 2094 – выздоровели.

В целом от коронавируса в Литве скончались 87 человек, по иным причинам скончались 13 зараженных.

За сутки в лабораториях были проведены анализы 4619 проб, до сих пор исследовано 700 140 проб.

С 1 июня в Литве выявлено 229 привозных случая.

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