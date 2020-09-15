Эксперт: язык тела говорит о том, что именно Путин будет определять события в Беларуси

"Лукашенко прибыл с белым флагом и находится на крючке Путина. Инициатива в руках Путина и в том, что произойдет в Беларуси, и в том, когда Лукашенко придется уйти в отставку", - сказал Спрудс, добавив, что мы не увидим в Беларуси территориальной аннексии, а будет аннексия безопасности и внешней политики.

Эксперт прогнозировал, что статус-кво в Беларуси может сохраняться около года, а затем ожидаются изменения.

Галерея: Александр Лукашенко прибыл в Сочи

Лукашенко и Путин встретились в понедельник, 14 сентября, в Сочи. Это была первая встреча глав соседних стран после президентских выборов в Беларуси 9 августа, за которыми последовали мирные акции протеста против несправедливых выборов. В первую неделю подразделение специального назначения органов внутренних дел Беларуси ОМОН жестоко подавил протесты. В последние недели насилие и задержания возобновились с новой силой.