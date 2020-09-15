"За систематические нарушения и неуважение к коллегам". Домбровского и Швецову исключили из "Согласия"

По словам лидера партии Яниса Убрановича, в "Согласии" всегда соблюдались принципы внутренней демократии и разнообразия мнений, и всегда с уважением относились к индивидуальным мнениям депутатов.

Это давало возможность выслушать, обсудить и выбрать наилучшее из возможных решений. Однако после принятия решений для членов партии обязующим является то, что принято коллегиально, также как обязующими являются и ценности, включенные в программу, заявил он.

"Правление "Согласия" считает, что Домбровский и Швецова систематически нарушали решения партии и выражали неуважение к коллегам. У членов партии сложилась убежденность, что оба депутата не оценивают свою ответственность перед избирателями.

"Согласие" не желает обеспечивать платформу людям, которые публично изъявили желание связать свое будущее с другими политическими силами. В одном предложении говорить о доверии своим избирателям, а в следующем заявлять, что ждешь предложений от других партий – это, по нашему мнению, двуличие. Члены партии с такой ситуацией далее мириться не могут", - заявил Урбанович.

""Согласие" хорошо осознает, что нужно сделать выводы по итогам внеочередных выборов в Рижскую думу. Мы это уже делаем. И тем, кто вместо конструктивных действий демонстрирует панику по поводу своего личного будущего в политике, следует оценить свое пребывание в "Согласии", - отметил он.

В партии создана рабочая группа для всесторонней оценки результатов выборов и разработки рекомендаций. На конгрессе "Согласия" в декабре этого года будут инициированы перевыборы всех партийных структур и их руководителей.