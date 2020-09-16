Самый интригующий знак Зодиака: холодный, умный, проницательный и не только...

И это Водолеи.

Представители данного знака зодиакального круга производят двоякое впечатление: с одной стороны, они кажутся застенчивыми и спокойными, а с другой - могут быть эксцентричными и энергичными. В обоих случаях эти люди проявляют себя интеллектуалами, которым хочется помогать другим.

Водолеи проницательны, лишены предубеждений, способны смотреть на ситуацию с разных сторон, что позволяет им превосходно решать все проблемы.

Несмотря на то, что эти люди любят купаться в окружающей энергии, они нередко испытывают потребность побыть в тишине, чтобы восстановить свой энергетический баланс.

Ключевое слово для этого знака - "воображение". Водолеи видят мир полным возможностей, даже когда кажется, что их нет. Они моментально используют свой ум, как только им предоставляется шанс. При отсутствии умственной стимуляции Водолею становится скучно.

Под влиянием правящей планеты Урана Водолеи могут проявлять опрометчивость, вспыльчивость и агрессию. Но одновременно с этим Уран также наделяет их провидческим талантом, способностью заглядывать в будущее и точно знать, чем они будут заниматься через пять-десять лет.

Уран дает Водолеям силу, позволяющую быстро и легко что-то преобразовывать, поэтому они известны как прогрессивные мыслители и гуманисты.