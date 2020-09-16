Ср, 16.09.2020
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Канье Уэст объявил себя Моисеем, отказался от музыки и показал фото Путина

ФОТО: RANDALL HILL / REUTERS / Scanpix

Американский рэпер Канье Уэста (Kanye West) разместил в Twitter серию неожиданных публикаций. 

В одном из них он объявил себя новым Моисеем и отказался выпускать новую музыку. Такое решение Уэст объяснил тем, что просит компании, с которыми он подписал договоры, освободить его от обязательств по ним. Он указал, что считает лейблы рабовладельцами. 

Неожиданной была публикация с фотографией президента РФ Владимира Путина с тренировки российской сборной по дзюдо. Ее Уэст распечатал и повесил себе на стену.

"Правило номер один - слушайте Уэста", - написал он. 

Напомним, рэпер Канье Уэст, собрался баллотироваться на пост президента США. Ранее супруга артиста Ким Кардашян (Kim Kardashian) высказалась о психических проблемах мужа

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