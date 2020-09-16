Канье Уэст объявил себя Моисеем, отказался от музыки и показал фото Путина

Американский рэпер Канье Уэста (Kanye West) разместил в Twitter серию неожиданных публикаций.
В одном из них он объявил себя новым Моисеем и отказался выпускать новую музыку. Такое решение Уэст объяснил тем, что просит компании, с которыми он подписал договоры, освободить его от обязательств по ним. Он указал, что считает лейблы рабовладельцами.
Неожиданной была публикация с фотографией президента РФ Владимира Путина с тренировки российской сборной по дзюдо. Ее Уэст распечатал и повесил себе на стену.
"Правило номер один - слушайте Уэста", - написал он.
Напомним, рэпер Канье Уэст, собрался баллотироваться на пост президента США. Ранее супруга артиста Ким Кардашян (Kim Kardashian) высказалась о психических проблемах мужа.
Ok this my final tweet of the day ... unless I feel like tweeting again 🥋 pic.twitter.com/CuIRmEZiiq— ye (@kanyewest) September 16, 2020
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