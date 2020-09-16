Covid-19: 45 новых случаев заражения в Литве, 36 в Эстонии

Литва:

За минувшие сутки в Литве подтверждены 45 новых случаев коронавируса, общее количество заболеваний этим вирусом в стране составляет 3342, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения.

В данный момент коронавирусной инфекцией больны 1216 человек, 2125 выздоровели.

От Covid-19 скончались 87 человек, по иным причинам скончались 14 зараженных.

В изоляции находятся 7952 человека.

С 1 июня в Литве выявлено 233 привозных случая.

За сутки в лабораториях были проведены анализы 6079 проб, в целом исследованы 706 219 проб.

Эстония:

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 2432 первичных теста на Covid-19, положительный результат дали 36 тестов.

По состоянию на утро 16 сентября госпитализация из-за коронавируса в Эстонии требуется 20 пациентам, двое подключены к аппарату ИВЛ.

К среде выздоровели 2318 человек.

Заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 25,66 случая на 100 000 населения.

Всего в Эстонии сделано более 177 000 первичных тестов, из них 2756 дали позитивный результат.