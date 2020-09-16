На выходных в связи с веломарафоном перекроют набережную 11 ноября

С 17:00 19 сентября до 20:00 20 сентября будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на набережной 11 ноября, на участке от Каменного моста до Вантового моста, на прилегающей к набережной 11 ноября параллельной улице со стороны Старой Риги (между Бискапа гате и Полю гате) и на улице Цитаделес - на участке от улицы Торня до площади Пилс.

20 сентября с 10:30 до 17:00 будет перекрыто движение транспортных средств на набережной генерала Радзиньша и улице Краста, по направлению и на участке от Каменного моста до Южного моста. С 11:00 до 17:00 движение будет перекрыто на Южном мосту, по направлению в сторону Пардаугавы от въезда с улицы Краста до улицы Баускас (по левой полосе будет обеспечено движение общественного транспорта). В свою очередь с 10:00 до 17:00 движение будет перекрыто на улице Баускас, от круга Южного моста до улицы Мукусалас, от улицы Баускас до Каменного моста, на ротационном круге на улице Мукусалас под Островным мостом, в тоннеле Каменного моста, на улице Кугю, улице Триядибас, Ранькя дамбис, Баласта дамбис, на Вантовом мосту (по левой полосе будет обеспечено движение общественного транспорта).