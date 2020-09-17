Чт, 17.09.2020
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Видео ⟩ В Вентспилсе рыбак случайно утопил автомобиль в реке

ФОТО: скриншот видео

Утром во вторник, 15 сентября, в Вентспилсе у одного из рыбаков день не задался: на реке Вента в месте причала для лодок легковой автомобиль заехал слишком глубоко в воду и по техническим причинам не смог выехать обратно. В результате машина затонула, сообщает Курземское телевидение.

На место происшествия прибыли стражи порядка, которые констатировали, что 68-летний мужчина на Toyota Corolla хотел загрузить на прицеп лодку и его транспортное средство по причине технического дефекта съехало в воду.

"Так как он был один, он ничего не мог сделать - машина так и заехала в воду и утонула", - рассказала представитель Госполиции Курземского региона Синра Дониня.

Чтобы вытащить машину из воды, на место происшествия пришлось вызывать Пожарно-спасательную службу, а также водолазов.

К счастью, в этом происшествии люди не пострадали, не повезло лишь автомобилю - он находился в воде примерно 30-40 минут.

Дониня отметила, что загрязнения окружающей среды не констатировано, утечки топлива не произошло.

Смотрите сюжет на латышском языке:

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