Видео ⟩ В Вентспилсе рыбак случайно утопил автомобиль в реке

Утром во вторник, 15 сентября, в Вентспилсе у одного из рыбаков день не задался: на реке Вента в месте причала для лодок легковой автомобиль заехал слишком глубоко в воду и по техническим причинам не смог выехать обратно. В результате машина затонула, сообщает Курземское телевидение.
На место происшествия прибыли стражи порядка, которые констатировали, что 68-летний мужчина на Toyota Corolla хотел загрузить на прицеп лодку и его транспортное средство по причине технического дефекта съехало в воду.
"Так как он был один, он ничего не мог сделать - машина так и заехала в воду и утонула", - рассказала представитель Госполиции Курземского региона Синра Дониня.
Чтобы вытащить машину из воды, на место происшествия пришлось вызывать Пожарно-спасательную службу, а также водолазов.
К счастью, в этом происшествии люди не пострадали, не повезло лишь автомобилю - он находился в воде примерно 30-40 минут.
Дониня отметила, что загрязнения окружающей среды не констатировано, утечки топлива не произошло.
Смотрите сюжет на латышском языке:
Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном!