Видео ⟩ В Вентспилсе рыбак случайно утопил автомобиль в реке

Утром во вторник, 15 сентября, в Вентспилсе у одного из рыбаков день не задался: на реке Вента в месте причала для лодок легковой автомобиль заехал слишком глубоко в воду и по техническим причинам не смог выехать обратно. В результате машина затонула, сообщает Курземское телевидение.